冷氣只吹到半夜2點！內行都按「這鈕」省電整晚：太聰明
隨著夏日氣息逐漸濃厚，這兩天更是高溫不斷，到了晚上也依然非常熱，在這種天氣不開冷氣真的是睡不著，不過伴隨而來的電費問題也非常令人頭痛。就有網友分享自己晚上睡覺冷氣吹法，結果慘遭媽媽慘電，貼文引發熱議，釣出神人分享「半夜兩點鐘吹法」，不僅省電又有別項用途，引眾人驚呼「很聰明」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「我自己本身很怕熱，晚上都是開冷氣一路睡到早上，最近賴床睡到快中午11點，我媽衝進我房間唸我，一看冷氣25度就說我很奢侈，25度的冷氣吹一整個晚上！ 妳知道有多貴嗎！ 妳知道妳有多浪費嗎！還說最好開27度以上，27度就很涼了.....想問大家都是開幾度睡覺啊？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我是都27+電扇啦，很夠用了」、「你住家裡當然被媽媽罵啊笑死，我自己租屋愛吹幾度就吹幾度」、「我家冷氣26度吹10H大概5度左右，給台電20元不用找謝謝」、「笑死，我都27度+電扇吹24小時沒在關，變頻冷氣就是爽」、「28度加上電風扇沒在關，很舒適」。
而也有網友分享晚上睡覺最頂吹法，表示「可以省電費又能準時起床」，留言超過兩千多人按讚認同「自己都開27度，並且設定2點關機，餘溫到了早上之後會剛好熱醒」，不少網友全部認同表示「沒有錯啦！定時功能就是好用啦」、「真的跟我一樣，我都定時吹到兩點，早上七點熱醒剛好」、「一模一樣的作法+1，剛好不會賴床遲到，實在太聰明了哈哈哈」、「這招很聰明，改天也來試試看哈哈」。