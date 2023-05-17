挖呀挖老師遭爆已40歲！直播公開真相了 3點聲明澄清：放過我
「在什麼樣的花園挖呀挖呀挖！種什麼樣的種子開什麼樣的花！」相信最近肯定有不少人被這首歌給洗腦，這是武漢一位正妹幼教黃老師的經典招牌教學歌，由於發上網之後太過火熱，結果傳言一大堆，有人爆料這位黃老師現年已經40歲，而且開直播太夯直接離職等等。對此，黃老師終於忍不住回應，發出三點聲明希望不要再有傳言。
記者張嘉哲/綜合報導
有看過黃老師影片的人都知道，黃老師長相可愛甜美，看起來就像是「剛出道」的新手老師，大概就是20多歲。不過，近日有大陸網友爆料，黃老師是在1983年出生，也就是說她現年已經40歲，過去因為剛爆紅開直播，有網友也提到她因為賺上百萬人民幣，已經提離職離開幼教業，甚至說她過去就是網紅，這一波就只是公司在炒作。
對於種種指控，黃老師終於在直播時發出聲點聲明，提到年齡的部分，她表示自己現在才20幾歲，自己是90年後的，過去說自己去89年的，卻被發現媽媽是73年的，等於媽媽16歲就生下黃老師。對此，黃老師則苦笑「開個玩笑行不行，放過我們吧，我媽已經瘦到只有87斤了」。
第二，黃老師表示自己本身就不是網紅，也沒有簽約公司，背後更沒有什麼團隊炒作，更沒有外界謠傳收入過百萬，也沒有接商務合作；第三「我並沒有辭職，已經從事幼兒教育7年之久」，最後則最近被說關掉濾鏡差很多，黃老師也無奈的說「感謝大家關注我的外表，我沒有整型也沒有P圖，如果覺得我的外表不好看，我也虛心接受，我仍會繼續我原本的生活」。