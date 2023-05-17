台灣人一定看過！他日本旅遊見路人拿「這物」秒認：這我老鄉
兒時回憶瞬間湧上心頭！有民眾在日本旅遊時，看到前方排隊的女路人手上拿著一本顯眼的深藍色小本子，他定睛一看發現那是自己國小「每天要帶的東西」，瞬間勾起許多記憶，也認定到這人肯定也是台灣人，發上網後引起廣大迴響，網友們也表示「這本真是太可怕啦！」
記者李惠婷/綜合報導
原PO於《路上觀察學院》貼出一張照片，畫面中能看見有許多民眾正在紅龍柱中排隊，其中一名女路人手上拿的東西卻特別顯眼，原PO認真看了以後發現那竟是「英語作業簿」，瞬間讓他感覺自己回到學生時期，在異國看見這本也讓他倍敢親切，直呼「他鄉遇故知」。
這本深藍色小本本果然引起許多網友的注意，回覆「罰寫專用......」、「國小的回憶」、「出國帶英語作業太地獄了」、「謝謝，已經在把每個單字寫5遍了」、「以後是不是台人，就以此為證」、「那本現在放在教室後面的櫃子」、「來同學把小藍本拿出來，這節我們要考單字20個喔」、「看到會怕」。
有人詢問「這還買的到嗎？」，網友回覆「還買的到啊，我也會買給我家小三生練習很好用」、「書局都有，可以問店員哪裡有作業簿」、「買的到啊，學校合作社都有」。此外，有人發覺路人戴的口罩也相當熟悉，「看口罩也知道是中衛的！」