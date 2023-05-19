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「幽靈之觸」入侵手機盜銀行帳密　別正面朝下放！4機型最易中招

▲如果手機無故自動解鎖，或出現不存在的GhostTouch觸碰痕跡，可能代表駭客入侵的警訊。（圖／記者徐銘穗攝）
▲如果手機無故自動解鎖，或出現不存在的GhostTouch觸碰痕跡，可能代表駭客入侵的警訊。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

駭客最新入侵手機手法曝光！網路安全專家發現，近來出現一種名為「幽靈之觸」（GhostTouch）的攻擊手法，透過遠端操控解鎖手機進行各式操作，專挑在公共場所正面朝下放置的手機進行攻擊，神不知鬼不覺的竊取包括銀行帳號、密碼等重要個資，目前已知有4款手機易受攻擊，包括iPhone SE、Samsung Galaxy S20 FE 5G、紅米8，以及Nokia 7.2

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「幽靈之觸」（GhostTouch）通常指當手機螢幕因為各種原因，導致傳感器發生故障並記錄不存在的觸碰，但如今「幽靈之觸」可能代表駭客入侵的警訊。據外媒《techradar》報導，NordVPN研究人員表示，這種攻擊手法是透過裝置發送電磁波，遠端操作包括滑動、點擊等動作，藉此解鎖手機，竊取銀行帳號、密碼等個人資料，並植入惡意軟體。

▲不少人在公共場所習慣把手機正面朝下放，但專家提醒這樣可能會給駭客可乘之機。（圖／記者徐銘穗攝）
▲不少人在公共場所習慣把手機正面朝下放，但專家提醒這樣可能會給駭客可乘之機。（圖／記者徐銘穗攝）
但這種攻擊手法也有不小的限制。NordVPN網絡安全專家Adrianus Warmenhoven解釋，不法份子需要靠近受害者，至少要在4公尺以內才能成功，通常會將犯案地點選擇圖書館、咖啡廳等場所，事先將裝置藏於桌底，一旦受害者的手機正面朝下，平放於桌上時，駭客便能遠程操作得手，而這時受害者全然不知手機已被駭客入侵。

一旦駭客得手後，他和智慧型手機的距離就不再受限，但這種攻擊手法也很容易揭穿，因為受害者會看見手機自行運作，例如自動解鎖、自動開啟任何app等。目前已知有4款手機易受攻擊，包括iPhone SE（2020）、Samsung Galaxy S20 FE 5G、紅米8，以及Nokia 7.2。

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