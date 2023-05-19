日月潭纜車「情侶偷吃」！九族文化村小編傻眼 官網介紹糗大了
不少人到九族文化村一定都會搭乘著名的纜車，然而近日有民眾搭上纜車的時候，卻意外發現對象的列車車廂中，竟然出現情侶在裡面做出「親密舉動」，照片也在網路上瘋傳。對此，九族文化村的小編也尷尬發文表示「不知道纜車360度上下都是透明的嗎....」讓不少網友忍不住嘴角失守。
記者張嘉哲/綜合報導
根據網路瘋傳的照片，纜車上一對男女在車商內做「親密舉動」，女生呈現跪地的姿勢，讓對向來的纜車旅客相當傻眼拍下這一幕，由於纜車的車廂是全透明的情況，完全一覽無遺呈現「空中偷吃」的一幕。
經過媒體報導後，九族文化村小編也忍不住在臉書發文表示「小編看到這新聞都傻了，請注意水晶纜車是透明的，不只是地板，窗戶也是透明的啊！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的要笑死，是不是不知道是透明的」、「我覺得他們不知道哈哈哈，太鬧了」、「官網說只有綠色是全透明，太好笑了！」
而根據「日月潭纜車」官網介紹指出，纜車一共設有86個車廂，顏色分成紅、黃、藍、綠四種，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂，「適合喜歡刺激的遊客」，感受離地142公尺上空腳底微微發麻的搭乘經驗。結果此刺激非比那刺激，旅客在上面進行「偷吃」活動，讓小編也感到很傻眼，意外掀起話題。