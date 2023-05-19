高三男「擁5億房產」結婚2小時亡！眾揪5疑點嘆：不敢相信在台灣
台中驚傳18歲高三生從10樓墜樓身亡的憾事，其母指出他擁有父親贈與的30筆總價5億元的房地產，且事發2小時前才剛跟一位只見過兩次面的夏姓地政士助理登記同性結婚，質疑兒子的死因不單純。該案件在網上引起軒然大波，民眾看完目前已釋出的消息後提出「5個詭異點」，直呼「有夠扯！這真的在台灣發生嗎？」
記者李惠婷/綜合報導
據悉，男高中生因接受父親贈與的30筆房地產後，請夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，夏姓地政士助理4日時以「討論房產規劃」為由約男高中生出門，接著到北屯區戶政事務所登記結婚，沒想到兩個小時後，男高中生就在夏男10樓住處墜樓身亡，送醫後不治。且經與學校查證，賴姓被害人是異性戀，曾因暗戀女同學而找學校輔導室商談。
該則離奇的案件立刻引起大眾關注，綜PTT網友們的留言整理出「5大疑點」。首先，高三生與夏男僅見過兩次面；第二，兩人見面皆在討論房產相關問題；第三，男高中生結婚僅2個小時就墜樓身亡；第四，高中生曾跟輔導室商談暗戀女同學的煩惱，是否會有跟同性結婚的念頭還待商榷；最後，夏男為法律系畢業，熟習相關知識，且夏父也為地政士。
網友對此案相當震驚「這他X是臺灣？」、「有夠扯，這真的在台灣發生嗎？」、「同性戀要背鍋了」；部分人則認為夏男若真有謀財害命的想法「也太心急」、「這手段太粗糙」、「不一定是同性戀，不過用同婚這條法去執行這計劃是事實」、「說粗糙，問題是殺人手法加上驗不出藥物成份的話，還真的被得逞了呀」。
因死者母親質疑夏男為了「繼承」5億元房地產涉嫌謀財害命，故提告殺人罪，檢察官偵訊夏男後，認其有犯罪嫌疑，但無羈押之必要，以30萬元交保。