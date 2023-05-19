「全台最富網紅」開大牛撞機車！對方喜收6千轉頭就報警 他氣炸
號稱「全台最有錢YouTuber」的超哥近日因新開炸雞店，為回饋粉絲特意親自駕著藍寶堅尼紅色大牛去外送，不過近日似乎發生擦撞意外。超哥昨（18）日指出自己駕駛大牛時與機車發生碰撞，當下立刻下車扶起對方並確認傷勢，接著拿出6,000元現金與對方完成私下和解，不料此人隔天就到警局報案，令超哥憤怒至極：「我不太知道你報什麼？是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」
記者李惠婷/綜合報導
超哥昨（18）日於臉書發文，指出事發當下他即刻下車將對方扶起，不斷確認對方傷勢並幫忙擺好歪倒在一旁的機車，察覺車牌因次故而被撞歪，他轉頭便回車上拿出6,000元現金，對方眉開眼笑地接下，兩人甚至拍了一張合照，超哥也認為此事到此為止，已做好和解。
豈料對方隔天便到警察局報案，超哥怒轟「我不太知道你報什麼？是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？台灣是個美麗的地方，有最美的人文與風景，還有最善良的心。但做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事」。
網友對此也感到憤怒，回覆「這種的就是回去想一想覺得敲太少」、「他的機車⋯以那狀況，給六千超多的了，太超過」、「現在真的很難去相信人了，只能做好保護自己的措施」、「我去年車禍，也是遇到差不多的事」。
不過有人推測「可能啦，我猜想應該是後來想到有什麼理賠可以申請，必須有筆錄才能申請理賠…但看後續他對您有什麼額外要求，才能確定是不是貪婪…」，有人則建議「車有保險，其實不用私下處理，報警請保險公司處理，後續也沒有問題」。