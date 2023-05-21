挖呀挖黃老師「無P模樣」登熱搜！一票看完秒脫粉：完全不同人吧
「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」，因為這一句爆紅的中國幼教「花花」黃老師，不但受到各種謠言纏身，連各種隱私、真實模樣也不斷被「挖呀挖呀挖」，讓她一度崩潰發出聲明闢謠，但成效依舊不彰。昨（20）日又有一段黃老師遭側拍「無P模樣」影片瘋傳，讓她的名字再度登上微博熱搜，許多陸網友看完後也忍不住驚呼「完全不同人吧」。
記者潘毅/綜合報導
「花花」黃老師在昨（20）日出席公開活動，在520當天應景的與湖北隨州的文旅局長進行「約會」，宣傳鄉村的美好，一起在現場「挖呀挖呀挖」，但當天媒體側拍的影片，沒有套過濾鏡，也呈現了黃老師「真正的模樣」。
看完黃老師無濾鏡的模樣之後，卻有不少微博網友搖頭表示「跟直播上根本完全不同人啊」、「脫粉了，只能說現在美顏軟體太強大」、「美顏太強，現在直播上、抖音影片都只能看看，現實根本不是這樣」，而「黃老師」也登頂微博熱搜關鍵字榜首。
不過仍有一派粉絲力挺，認為黃老師本人依舊是高顏值。其實早在5月12日時，黃老師本人就曾對顏值、修圖的相關質疑做出回應「整形或過度修圖的指控，我並沒有整型，也有很多生活照可以用來做對比，如果覺得我外表不好看的，我當然也可以接受，我本來就是一個普通人，也覺得一個人的內在品格比外表重要」。