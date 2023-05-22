台灣時尚KOL冠軍換人？莫莉扯IU手「冠軍秒飛」 眾改看同場的她
時尚網紅「莫莉Molly」在台灣可以說是人氣非常高的KOL，往往穿搭都非常具有指標性與話題，然而日前她到南韓首爾出席GUCCI 2024早春時裝秀，沒想到竟然尾隨IU還強拉她的手腕，慘遭炎上，也被韓媒報導的相當不堪入目，引爆爭議點。對此，也有網友表示「直接不看莫莉了，現在都看李函」！
記者張嘉哲/綜合報導
回顧此次事件，莫莉因為經常出席許多時尚活動，加上穿搭都非常引領潮流，深受不少人喜愛，結果這次她到南韓首爾出席GUCCI 2024早春時裝秀時，被拍到一路尾隨IU不打緊，還直接抓住IU的手腕，IU示意向保鑣求救才讓她得以脫身，事後網友稱莫莉丟臉丟到國外！莫莉雖然致歉，但也表示「想要替粉絲完成『想看到我跟IU合照』這件事」，又引爆外界不滿，認為做錯事還在甩鍋，瞬間負面聲量爆棚。
然而，今年3月時莫莉才剛開心分享，自己成為米蘭時裝週全球KOL（網紅）聲量影響力排行「第一名」，當時莫莉表示「我不敢相信！原本有上榜就很好了，沒想到是第一名！我真的哭到泣不成聲......我從不被時尚界看好，
一開始去時裝週一開始沒有任何一張秀票，到現在我竟然成為米蘭全球聲量第一的KOL，這一切都值得了！」
沒想到如今因為IU事件，名聲直接黑掉，冠軍的頭銜顯然準備拱手讓人，不少網友看完莫莉一連串爭議之後，都表示現在改看「Kiwi李函」，「我現在都看李函了，莫莉感覺是在追星不是真的時尚專門」、「超愛李函，支持起來」、「李函也有去那場活動啊，人家就沒這樣，就妳莫莉姐在追星」、「李函也有去那場活動！造型真的美到哭的啦，超愛她」。