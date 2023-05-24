Netflix開鍘台灣寄生帳號！即日起發信通知 多付數額「這樣算」
影音串流平台Netflix宣布今（2023）年第一季起將開始掃蕩「寄生帳號」，並會利用IP位址、裝置識別碼等方式判別使用者是否為帳號持有人或同住人，不過先前都只聽聞國外消息，官方今 （24）日凌晨則正式宣布即日起台灣也要開始抓「寄生」，並說明每月多付100元（一人）便能與同住者以外的人共享帳號。
記者李惠婷/綜合報導
Netflix為解決用戶流失問題，於今年2月起加大力道處置寄生帳號，先在加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙4國增加共享收費的機制，成效頗豐，於是再擴大「付費分享」範圍至美國和其他國家或地區，如今台灣也將開始此政策。
Netflix官方於24日凌晨發布公告，即日起，將會陸續向在台灣與非同住者共用Netflix帳戶的會員寄送信件，並提出兩項解決方案。包括轉移帳號，以及每月一人多付100元「購買額外成員」，以目前Netflix高級版為例，至多能同時有四名使用者上線，若四人皆非同住者，一個月要多付300元購買額外成員。
對此台灣網友反應兩極「便宜，繼續支持」、「我寧願你們直接開家庭專案，因為真的不是所有家人都會住在一起」、「沒跟家人住一起就不能共享很莫名」。