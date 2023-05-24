獨／7-11思樂冰回來了！業者點頭證實　加碼開賣「霜淇淋」

頂呱呱明起套餐漲10元、炸雞貴5元　新菜單曝光！祭1元呱呱包優惠

▲頂呱呱擋不住原物料飆漲，宣布調整售價曝光新菜單，明起套餐類統一漲10元，單點炸雞、呱呱包、辣味雞翅等調漲5～10元；同步祭出1元呱呱包限時優惠回饋消費者。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱擋不住原物料飆漲，宣布調整售價曝光新菜單，明起套餐類統一漲10元，單點炸雞、呱呱包、辣味雞翅等調漲5～10元；同步祭出1元呱呱包限時優惠回饋消費者。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

荷包又要哭了！擋不住原物料飆漲，頂呱呱宣布調整售價，明（25）日起套餐類統一漲10元，單點炸雞、呱呱包、辣味雞翅等調漲5～10元。業者無奈透露「從去年中至今年五月，原物料成本調漲已達15-35%；綜合包材、電費、人力等成本在兩年內不斷調漲」，忍痛宣布調整菜單售價。同步祭出1元呱呱包限時優惠回饋消費者。

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頂呱呱今天宣布調整售價，表示「從去年中至今年五月，原物料成本調漲已達15-35%；綜合包材、電費、人力等成本在兩年內不斷調漲」，忍痛宣布今年5月25日調整菜單售價。套餐類統一漲10元，單點類如原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元，一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9～10元。

▲頂呱呱宣布漲價同時祭出祭1元呱呱包優惠！5/24(三)～5/31(三)，購買任一超值套餐組，可以「「加1元多一件」呱呱包X1顆 / 地瓜薯條X1份 / 原味翅小腿X2支（配餐三選一）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱宣布漲價同時祭出祭1元呱呱包優惠！5/24(三)～5/31(三)，購買任一超值套餐組，可以「「加1元多一件」呱呱包X1顆 / 地瓜薯條X1份 / 原味翅小腿X2支（配餐三選一）。（圖／記者蕭涵云攝）
明天起套餐類統一漲10元，套餐漲幅為4.6%；單點類如原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元，一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9～10元，其他特餐點心如口袋披薩、德式香腸捲、芝心乳酪棒則調漲4元，這次頂呱呱調整售價整體漲幅為7%。不過也有地瓜薯條、雞脖子、阿勇雞塊、紅茶雪泥等商品無調漲。業者並強調「為維持產品及服務品質，秉持呱呱包及甜甜包手工製作」，盼獲消費者諒解。

因應報稅季及回饋消費者，祭出小確幸一元激省大作戰！5/24(三)～5/31(三)爽吃8天「加1元多一件」優惠，活動期間內於頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店），購買任一超值套餐組，即可以「1元加購」呱呱包X1顆 / 地瓜薯條X1份 / 原味翅小腿X2支（配餐三選一）。

▲頂呱呱5/1～5/5限5天，「人氣商品5選3」均一價119元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱明起漲價，同步開跑「加1元多一件」優惠。（圖／頂呱呱提供）
提醒大家，每組超值套餐限加購一次；優惠不得與會員卡、抵用券併用；不得更換其他商品。頂呱呱也同步攜手UberEats推出超殺優惠，明星商品雞脖子及紅茶雪泥限時「買一送一」；並加碼推出人氣一口翅8折優惠，可搭配椒麻或檸檬粉。

另外，漢堡王也發出最新「畢業狂歡優惠券」，6月開吃到7月暑假狂吃61天！漢堡套餐竟然下殺79元超便宜，光是「百元有找」的個人套餐就有5款！超狂12款「買一送一」大放送，可以狂吃到7/31。包括大家最愛的5款大杯快樂水飲料、薯條都有「買一送一」，還有雞塊「買4送4」。

▲漢堡王真的宣布漲價了！確定將於2023/1/4起正式調漲部分漢堡類價格，單點漢堡將一次貴上4～20元！從小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、到重磅雙層牛肉堡直接貴20元，整體平均漲幅約5.8%，但外送平台售價不變。並規劃出全新「King Deals 超省系列」提供5組各109元的划算漢堡套餐優惠，給消費者壓壓驚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王買一送一優惠不中斷，「江湖救急優惠券」吃到5/31，「畢業狂歡優惠券」無縫接軌到7/31。（圖／記者蕭涵云攝）

1元吃呱呱包！頂呱呱3款「加1元多一件」優惠挖出　地瓜薯條也1元

應援會考雞霸分！頂呱呱「100元畢業季套餐」　摩斯漢堡+紅茶79元

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吃雞優惠！頂呱呱「5塊炸雞餐」199元　拿坡里4支超級大雞腿399元

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