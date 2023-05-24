頂呱呱明起套餐漲10元、炸雞貴5元 新菜單曝光！祭1元呱呱包優惠
荷包又要哭了！擋不住原物料飆漲，頂呱呱宣布調整售價，明（25）日起套餐類統一漲10元，單點炸雞、呱呱包、辣味雞翅等調漲5～10元。業者無奈透露「從去年中至今年五月，原物料成本調漲已達15-35%；綜合包材、電費、人力等成本在兩年內不斷調漲」，忍痛宣布調整菜單售價。同步祭出1元呱呱包限時優惠回饋消費者。
記者蕭涵云/台北報導
頂呱呱今天宣布調整售價，表示「從去年中至今年五月，原物料成本調漲已達15-35%；綜合包材、電費、人力等成本在兩年內不斷調漲」，忍痛宣布今年5月25日調整菜單售價。套餐類統一漲10元，單點類如原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元，一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9～10元。
明天起套餐類統一漲10元，套餐漲幅為4.6%；單點類如原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元，一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9～10元，其他特餐點心如口袋披薩、德式香腸捲、芝心乳酪棒則調漲4元，這次頂呱呱調整售價整體漲幅為7%。不過也有地瓜薯條、雞脖子、阿勇雞塊、紅茶雪泥等商品無調漲。業者並強調「為維持產品及服務品質，秉持呱呱包及甜甜包手工製作」，盼獲消費者諒解。
因應報稅季及回饋消費者，祭出小確幸一元激省大作戰！5/24(三)～5/31(三)爽吃8天「加1元多一件」優惠，活動期間內於頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店），購買任一超值套餐組，即可以「1元加購」呱呱包X1顆 / 地瓜薯條X1份 / 原味翅小腿X2支（配餐三選一）。
提醒大家，每組超值套餐限加購一次；優惠不得與會員卡、抵用券併用；不得更換其他商品。頂呱呱也同步攜手UberEats推出超殺優惠，明星商品雞脖子及紅茶雪泥限時「買一送一」；並加碼推出人氣一口翅8折優惠，可搭配椒麻或檸檬粉。
另外，漢堡王也發出最新「畢業狂歡優惠券」，6月開吃到7月暑假狂吃61天！漢堡套餐竟然下殺79元超便宜，光是「百元有找」的個人套餐就有5款！超狂12款「買一送一」大放送，可以狂吃到7/31。包括大家最愛的5款大杯快樂水飲料、薯條都有「買一送一」，還有雞塊「買4送4」。