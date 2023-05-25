Netflix開抓寄生帳號！眾抓包目的：方法用錯　這國100萬人秒退訂

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而根據現在Netflix推出的方案，如果說要繼續共享帳戶的話，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元，也就是說如果是高級方案的會員，以後最多只能3個人使用，且費用從原本4人均攤的133元變成200元，其實也就是變相漲價了。
📍原方案：每月399元可在4個不同位置觀看，平均每人、每月133元
📍新方案：每月399元僅供同住者共享，「額外成員」加滿2人多200元，599元僅可在3個不同位置使用，平均每人、每月200元。
不少網友認為這其實只是主打「抓寄生帳號」之名「行漲價之實」，在社群上引爆討論，不少用戶紛紛表示「直接漲價感受還好一點...」、「真的太複雜了，我看我直接退出比較快」、「已經在考慮別家了....有夠複雜」、「身為台灣人我竟然看不懂中文」、「只能說直接漲價比這方案好多了，方法根本用錯」、「抓寄生帳號不是為了補少賺的嗎？那就漲價就好了啊」、「漲價我買單，抓寄生帳號搞這麼麻煩......」。
然而根據市場調研公司 Kantar 從數據中發現，當時在西班牙這項政策上路時，直接減少了超過100萬位用戶，這些人當中有三分之二，過去就是與親友共同使用帳號者；不過Netflix官方則有不同解釋，它們聲稱這項政策上路後，在加拿大的訂閱用戶反而增加了，雖然剛執行市場會呈現取消訂閱的態度，但之後借帳號者會重新開始使用帳號。至於在台灣上路後訂閱數會怎樣發展，仍然有待觀察。