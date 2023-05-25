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Netflix開抓寄生帳號！眾抓包目的：方法用錯　這國100萬人秒退訂

▲Netflix台灣官方（24）日宣布，非同住者每月將額外收取100元月費。（示意圖／取自pexels）
▲Netflix台灣官方（24）日宣布，非同住者每月將額外收取100元月費。（示意圖／取自pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

Netflix從去年就開始暖身要來開鍘「寄生帳號」，不少國家開始陸續實施政策，而24日台灣也正式被列入政策範圍中，不過由於規範當中，方案以及說明太過複雜，搞得許多人揚言退訂。不過也有用戶認為Netflix其實本質上就是「變相漲價」，認為直接漲價比讓民眾搞懂方案還要更實在，引起熱烈討論。

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Netflix（24）日公告將要啟動新的「帳戶共用」新措施，也就是抓寄生帳號，然而根據《NOWnews》記者自身使用賬戶，目前已經收到「最新方案」的信件，提醒用戶接下來的方案公告，如果民眾有和朋友共用帳戶，趁這幾日可以討論該選擇哪個方案。

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▲Netflix（24）日公告將要啟動新的「帳戶共用」新措施，也就是抓寄生帳號，目前不少用戶都收到通知信件。（圖/讀者提供）
然而根據現在Netflix推出的方案，如果說要繼續共享帳戶的話，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元，也就是說如果是高級方案的會員，以後最多只能3個人使用，且費用從原本4人均攤的133元變成200元，其實也就是變相漲價了。

📍原方案：每月399元可在4個不同位置觀看，平均每人、每月133元

📍新方案：每月399元僅供同住者共享，「額外成員」加滿2人多200元，599元僅可在3個不同位置使用，平均每人、每月200元。

▲Netflix今(24)日發出「帳戶共用」最新公告，之後偵測裝置上網的IP位址、裝置識別碼來判別是否為主帳戶持有人或是同住家人，原本「高級方案」的用戶都會受到影響，最多要再加200元，才能3地觀看。(圖／記者周淑萍攝)
▲Netflix（24）日發出「帳戶共用」最新公告，之後偵測裝置上網的IP位址、裝置識別碼來判別是否為主帳戶持有人或是同住家人，原本「高級方案」的用戶都會受到影響，最多要再加200元，才能3地觀看。(圖／記者周淑萍攝)
不少網友認為這其實只是主打「抓寄生帳號」之名「行漲價之實」，在社群上引爆討論，不少用戶紛紛表示「直接漲價感受還好一點...」、「真的太複雜了，我看我直接退出比較快」、「已經在考慮別家了....有夠複雜」、「身為台灣人我竟然看不懂中文」、「只能說直接漲價比這方案好多了，方法根本用錯」、「抓寄生帳號不是為了補少賺的嗎？那就漲價就好了啊」、「漲價我買單，抓寄生帳號搞這麼麻煩......」。

然而根據市場調研公司 Kantar 從數據中發現，當時在西班牙這項政策上路時，直接減少了超過100萬位用戶，這些人當中有三分之二，過去就是與親友共同使用帳號者；不過Netflix官方則有不同解釋，它們聲稱這項政策上路後，在加拿大的訂閱用戶反而增加了，雖然剛執行市場會呈現取消訂閱的態度，但之後借帳號者會重新開始使用帳號。至於在台灣上路後訂閱數會怎樣發展，仍然有待觀察。

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