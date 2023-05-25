Netflix抓寄生帳號也漲價！內行破解用法：等於沒漲 客服認了
Netflix昨（24）日正式發出公告，台灣也將開始實施抓「寄生帳號」的政策，但由於「如何判定非同住」以及「明明是家人但因為住在不同縣市」是否要多收費的問題，大家始終搞不清楚。對此，就有網友分享看完官網說明，並且實際詢問客服後得到的最佳結論，就是「除了使用電視受到影響之外，其餘的移動裝置皆不受政策影響」！
記者張嘉哲/綜合報導
Netflix（24）日公告將要啟動新的「帳戶共用」新措施，也就是抓寄生帳號，在未來如果要共享帳戶的話，就必須在主帳戶下購買「額外成員」，高級方案最多加2位，1位額外成員是100元，也就是說，假如你跟3位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，然而過去只要花390元就能夠一起分攤觀看，但現在因為你們沒有同住，所以要使用新方案，變成390+200元，但也只能3個人共用帳戶，其中一個人是要被踢除的，被稱作是變相漲價。
不過，官方在公告之後，其中有一條說明寫著「如果您不在電視上觀賞Netflix或沒有電視，則無需要為帳戶設定Netflix同戶裝置」由於判定寄生帳號的方式，即是以同戶裝置設定的IP位置來判定，這也引發了網友好奇，那麼如果是用筆電、手機、平板電腦觀看的話，是否就不會有影響？
不少人實際詢問客服得出答案，發現答案是「正確！只要不是有關電視機的設備目前就不會受到同住者的影響」，以上述例子來說，你跟三位朋友共用原本的帳號，但你們都不住在同縣市、同居所，但你們都使用「移動裝置」觀賞Netflix，例如手機、平板電腦、電腦等，那麼政策目前還是不會影響到用戶，等於「變相漲價」的事與你無關。
那麼又會有人詢問，所謂的「電視裝置」又包括哪些呢？根據官方說法，包括的有智慧電視內建APP、Chromecast、Apple TV、PS5遊戲機、擁有機上盒的任何設備都算，未來政策上路之後，就算不理會不設定「同戶裝置」的話，Netflix也會自動幫你設定一個「同戶裝置」，不過該同戶裝置可以隨著你搬家去做更改，不必太擔心。