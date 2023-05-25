市川猿之助「害父母上西天」遺產全留給M男！M跟爸爸都是知名演員
日本歌舞伎演員市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）本月18日上午被發現跟父母在家輕生，媽媽當場死亡，爸爸送醫後不治身亡，雖然市川猿之助獲救，但根據《週刊文春》報導，市川猿之助是跟爸媽開會後決定一起尋死，雙親的死還是由市川猿之助一手造成，逆子行為讓人嘖嘖稱奇；而市川猿之助尋短前，甚至留下給男助理M的遺書，M男身分也被媒體起底，疑似是市川猿之助的44歲助理兼任司機的演員石橋正高，石橋正高的爸爸則為資深演員石橋正次。
記者陳雅蘭/綜合報導
警方透露，市川猿之助是在地下室的房間衣櫃內上吊未果，75歲的媽媽在二樓當場身亡，76歲的爸爸送醫後不治，案發現場還找到寫著「原諒我先走一步，對不起」遺書，以及留有「親屬以外的人繼承遺產」的字條；市川猿之助的父母驗屍結果為藥物中毒；《週刊文春》進一步報導，市川猿之助是親手協助父母上西天後再輕生。
綜合日媒報導指出，市川猿之助留有「親屬以外的人繼承遺產」字條，是向M男道別以及交代繼承遺產，遺書部分內容包括「最喜歡你」、「來生再見」等，而M男疑似是市川猿之助的助理、司機，從話語推斷市川猿之助跟M男的關係非比尋常。
日媒根據線索起底M男資料，發現他是演員，參演過《猿之助與愉快的夥伴》公演，也與大26歲的女星傳過緋聞，依照線索認為M男疑似是44歲的演員石橋正高，他的爸爸正是資深男星石橋正次。而M男跟市川猿之助的關係，在歌舞伎圈內眾所周知，因為只有M男敢跟市川猿之助直話直說、吵架，大家都認為M就是市川猿之助的「另一半」。
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