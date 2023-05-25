Netflix地雷片盤點！《死亡筆記本》改編不及格　這部爽片被罵爆

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Netflix 2021年電影《活屍大軍》以觀眾熱愛的殭屍題材為賣點，讓許多人相當期待看到一部刺激又驚險的驚悚動作片，但《活屍大軍》上架後卻評價兩極，其中又以負評居多，不少人認為電影邏輯漏洞百出，且劇情轉折過於生硬，再加上角色塑造過於扁平，情感描述也讓人感到尷尬，整部電影節奏拖沓，甚至有影評直言：「以爽片標準來看，《活屍大軍》完全不及格。」
想忠於原作！《死亡筆記本》慘淪四不像
2017年Netflix推出《死亡筆記本》真人電影，改編自日本知名同名漫畫，在已經有原作愛好者的市場狀態下，評價收到極大量負評，不少人怒轟劇本荒腔走板，且想表達的元素太多，又全數力道不夠，導致無論是鬥智、邏輯、黑色幽默片段，甚至是感情線都顯得十分紊亂，想忠於原作卻又難以滿足觀眾期待，讓不少網友看完忍不住脫口：「我剛剛到底看了什麼？」
浪費好題材！《電玩古咒》 關卡單一無趣
Netflix 2022年恐怖奇幻電影《電玩古咒》以懷舊遊戲為主軸，主角在現實世界中大玩奇幻遊戲，進而展開刺激又恐怖的冒險，但不少影評認為，《電玩古咒》劇情空洞缺乏新意，每一關都是要人做出困難選擇，最後難免會讓觀眾感到無趣，且恐怖氛圍不夠強烈，懷舊感更是沒有到位，浪費了這部電影的構思。
靠珍妮佛羅培茲撐場！《慈母殺心》優點只有動作戲
Netflix近期新上架的動作劇情電影《慈母殺心》，找來大咖女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）主演，她在裡頭扮演一名受過軍事訓練的殺手，但為了保護女兒重出江湖對抗殘暴罪犯，雖然電影開頭就出現緊湊的動作場面，但除了主演之外，其餘角色實力懸殊，反派更是弱到令人不忍吐槽，劇情跟不上動作設計，情感方面鋪陳單薄也令角色情緒轉折顯得十分生硬，所幸珍妮佛羅培茲的武打場面精彩、紮實，稍微挽救了這部電影的評價。