冷氣吹27、28度嫌太熱？遙控器按「1鈕」涼翻：日本人教的
夏天的氣息越來越明顯，這幾天鋒面下雨過後，短暫的回溫又熱到「高溫警報」狂響！在颱風來之前，不少人肯定又要吹一波冷氣。然而，吹冷氣要吹的舒爽又要省電的方法你知道嗎？日本綜藝節目過去就實測，發現其實很多人冷氣都吹錯方法，其實只要按遙控器上「增加風量」的按鈕，即使吹27、28度都會非常涼爽喔！
記者張嘉哲/綜合報導
日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》先前進行一項實測，首先將人馬分為兩組，都是同在攝氏36度的房間內，第一組工作人員一進房間之後，先將冷氣調整到18度，接著開始觀察工作人員體溫的變化，結果發現測試者體溫下降需要花費7分鐘的時間。
而另外一組，進到房間之後則是只將冷氣打開到28度，但是多一個步驟是，按下遙控器的「增加風量」，並且將「風量調整到最高」，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯的下降跡象，顯見冷氣調整低溫並不代表就是最快的降溫辦法。
而其原理，節目專家也表示「這是因為冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18度，空間溫度要達到18度需要耗費更多電力且效果不彰，所以想要開冷氣後快速變涼，只要調高風量就能省電又快速涼爽，而不是調低溫度」。
事實上，過去台電也不斷強調「對流」的重要性，每到夏日都會推廣打開冷氣就是設置26至28度，再加上電風扇就會變得非常舒適，因為其實溫度每降低1度，就會消耗空調電力高達6%，夏日即將來臨，真的不坊試試看把風量調大試試看，而不是一直把溫度降低囉！