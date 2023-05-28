電腦彩券經銷商5/31抽籤！市場憂借牌人頭戶　台彩5點回應

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在經銷商遴選階段，也會透過強化篩檢同一戶籍、聯絡電話及通訊地址相同者，以防範人頭借用問題；對於中籤者透過檢測其是否具有親自銷售彩券的能力。
此外，參加經銷商遴選需提具警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）的目的。台灣彩券公司表示，依公益彩券管理辦法第26條第2款規定，經銷商不得有負責人曾犯偽造文書、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信、賭博罪，經刑的宣告確定，執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾5年者的情形。而為檢視申請人是否有上述消極資格情事，報名時須檢附警察刑事紀錄證明；該條第9款另規定有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當活動，顯示其不適合者，亦不得擔任經銷商，這些主要為保護彩券購買者，以維交易安全。
至於經銷商收益部分，台灣彩券公司說明，為減輕電腦型經銷商營業成本，第5屆除將銷售處所由原6公尺以上巷道放寬為4公尺，並將使用空間由3坪以上調降為2坪；另考量整體銷售狀況，電腦型經銷商總家數由第4屆5,800家減少為5,500家，於整體銷售維持的前提下，經銷商收入將再提高。
在經銷商管理部分，台灣彩券公司每月執行查核輔導工作，並提高相關檢舉案件（賭博及租牌等）的獎金；將由現行每案新台幣5萬元提高為10萬元，以協助維持彩券銷售市場秩序。
至於其他經銷商照顧事項，為辦理第5屆公益彩券發行，中信銀行新增經銷商多項權益，如申請電腦型彩券經銷商可於網路下載報名簡章、未獲正取者得逕轉為立即型彩券經銷商等，以簡化申請作業；另編列經費辦理經銷商安全防護講習及教育訓練、補助經銷商意外傷害保險、儲蓄保險等，以落實經銷商照顧。