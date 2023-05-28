聰明報稅／綜所稅破百萬照樣一次付清　台灣PAY繳稅大戶3成來自這

電腦彩券經銷商5/31抽籤！市場憂借牌人頭戶　台彩5點回應

▲受各界關注的第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商抽籤即將於5月31日舉行，針對經銷售借牌人頭戶的問題，台灣彩券公司今（28）日也提出5點說明。（圖／NOWnews資料照）
▲受各界關注的第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商抽籤即將於5月31日舉行，針對經銷售借牌人頭戶的問題，台灣彩券公司今（28）日也提出5點說明。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

各界關注的第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商抽籤即將於5月31日舉行，不過，卻傳出有經銷售借牌人頭戶問題。台灣彩券公司今（28）日發出5點說明，強調中信銀行與受委託辦理彩券發行管理業務的台灣彩券公司站在維護彩券市場秩序與經銷商共創雙贏局面的立場，積極處理稽查並精進輔導管理流程，以維護彩券市場秩序與弱勢權益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在改善人頭戶問題的作為部分，台灣彩券公司表示，經銷商開始甄選前，就會由發行機構中信銀發函各地方政府、原住民族委員會等，請其協助宣導具有擔任公益彩券經銷商遴選資格民眾，勿將身分資料借於他人使用，以保障自身權益。

在經銷商遴選階段，也會透過強化篩檢同一戶籍、聯絡電話及通訊地址相同者，以防範人頭借用問題；對於中籤者透過檢測其是否具有親自銷售彩券的能力。

此外，參加經銷商遴選需提具警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）的目的。台灣彩券公司表示，依公益彩券管理辦法第26條第2款規定，經銷商不得有負責人曾犯偽造文書、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信、賭博罪，經刑的宣告確定，執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾5年者的情形。而為檢視申請人是否有上述消極資格情事，報名時須檢附警察刑事紀錄證明；該條第9款另規定有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當活動，顯示其不適合者，亦不得擔任經銷商，這些主要為保護彩券購買者，以維交易安全。

至於經銷商收益部分，台灣彩券公司說明，為減輕電腦型經銷商營業成本，第5屆除將銷售處所由原6公尺以上巷道放寬為4公尺，並將使用空間由3坪以上調降為2坪；另考量整體銷售狀況，電腦型經銷商總家數由第4屆5,800家減少為5,500家，於整體銷售維持的前提下，經銷商收入將再提高。

在經銷商管理部分，台灣彩券公司每月執行查核輔導工作，並提高相關檢舉案件（賭博及租牌等）的獎金；將由現行每案新台幣5萬元提高為10萬元，以協助維持彩券銷售市場秩序。

至於其他經銷商照顧事項，為辦理第5屆公益彩券發行，中信銀行新增經銷商多項權益，如申請電腦型彩券經銷商可於網路下載報名簡章、未獲正取者得逕轉為立即型彩券經銷商等，以簡化申請作業；另編列經費辦理經銷商安全防護講習及教育訓練、補助經銷商意外傷害保險、儲蓄保險等，以落實經銷商照顧。

端午加碼6.6億史上次高　大樂透加開百組百萬、威力彩機動加2億

快訊／大樂透頭獎4.08億一注獨得！財神爺獎落「這縣市」

嫌威力彩難中嗎？新刮刮樂總獎金9.9億　還有4個頭獎200萬

出國熱！逾7成愛用航空附加服務　每4人有1人會為旅遊優惠辦卡　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀