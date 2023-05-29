第一款玩的線上遊戲是什麼？10大神作曝光　第1名整間網咖都開著

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💠台灣玩家點名10大神作 (年份為台灣上市時間)
NO.1：天堂(2000）
說到台灣傳奇的線上遊戲，絕對不能不提天堂，2000年左右時台灣各地網咖林立，一旦走進店裡看，沒有一台電腦不是開著天堂，許多人揪著同學、朋友組血盟，征戰四方打盟戰，成為6、7年級生最難忘的青春熱血回憶，到了今天，天堂也依舊營運中，還開設了國際伺服器，以及發行手遊天堂M等，持續活躍在玩家視野中。
NO.2：新楓之谷（2005）
楓之谷由南韓遊戲公司Nexon發行的橫向捲軸RPG，台灣由遊戲橘子公司代理，自2005年上市以來，一直人氣紅不讓，許多7、8年級生都曾在校門口拿過發放的遊戲光碟，之後就一腳進入楓之谷的世界，營運至今已經18年多，許多同期上市的遊戲早已銷聲匿跡了，楓之谷卻還是有大批玩家喜愛，人氣常駐遊戲論壇前三名。
NO.3：RO仙境傳說（2002）
仙境傳說(Ragnarok Online)也是許多7、8年級生最難以忘懷的遊戲，遊戲以3D地圖搭配2D人物呈現，還有各種Q萌插圖，成為許多女性玩家最愛的MMO。
NO.4：亂（2005)
亂Online遊戲一上市就主打終身免費，當時吸引許多學生族群入坑遊玩，遊戲背景則是校園環境，並分為玄嚴、鳳凰、聖門等學院，讓玩家互相PK征戰。
NO.5：魔力寶貝（2001）
魔力寶貝是由日本多玩國公司開發，台港服在2001年9月底開服，遊戲特色是以隨機碰撞式的戰鬥，讓玩家要在30秒內作出決定，經過不斷更新後更有多達40幾種職業可選擇，同時寵物系統也是該遊戲的一大特色以及樂趣。
NO.6：魔獸世界（2005）
魔獸世界是由暴雪娛樂製作，過去是全球最受歡迎的MMORPG，2008年時，就已經在全球擁有1550萬名玩家，在當時創下金氏世界紀錄。直到去年，魔獸世界仍依然繼續更新大型資料片，每此都會吸引無數玩家上線推本重溫當年。
NO.7：勁舞團（2006）
勁舞團是由韓國T3 Entertainment遊戲公司開發，是一款伴隨音樂的舞蹈遊戲，玩家需要在時間內打擊出指定的方向鍵獲取分數，遊戲雖然為免費制，但商城有販售各種收費時裝，當時許多年輕男女都在上面找尋另一半，遊戲社交性極強，堪稱第一代戀愛神器。
NO.8：爆爆王（2003）
爆爆王是由韓國公司Nexon開發的遊戲，起初在台灣名叫「彈水阿給」，後續由遊戲橘子接續代理後，更名為爆爆王。而爆爆王遊戲概念為利用水球把對手困住後，再刺破困住玩家的泡泡後取得勝利，後續也推出各種有趣模式，並持續營運至今。
NO.9：跑跑卡丁車（2006）
跑跑卡丁車是一款賽車競速遊戲，由上款遊戲爆爆王所衍生之作品，其中競速模式是跑跑卡丁車的靈魂玩法，需要通過飄移甩尾來集氣，獲得加速氮氣，以此爭奪第一名。不過由於今年Nexon推出第二代遊戲，跑跑卡丁車包含原廠韓服、台服等皆以停止營運。
NO.10：石器時代（2000）
石器時代是日本JSS公司於1999年開發，遊戲背景放在遠古時代，寵物系統更是其精華所在，玩家可以攜帶不同的寵物協助戰鬥，或是把牠們當作坐騎提升能力。
除了上述較多網友回應的作品之外，還有諸如龍族、三小俠(永恆冒險)、飄流幻境、希望、網路創世紀、衝天跑、彩虹冒險、熱血江湖、FreeStyle、SF Online、天使之戀、巨商、童話、墨香等遺珠之憾，趕快來分享你心目中的經典神作遊戲是什麼吧！