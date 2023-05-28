日本車站見「台灣旅客低素質」鐵證！眾見畫面全氣炸：根本賴不掉
隨著全球各國的防疫措施陸續取消，邊境政策恢復過往，日本也迎來了大批國際旅客，光是四月份，就有29.1萬名台灣人入境日本旅遊觀光。不過近期就有民眾在日本車站目睹「台灣旅客顯現了低素質」的鐵證，畫面曝光更讓眾多網友氣炸大罵：根本賴不掉！
記者潘毅/綜合報導
網友林先生昨（27）日在臉書社團《路上觀察學院》上發文提到，自己到日本當地觀光，行經JR名古屋車站時，看到站內一處供旅客使用的桌子上附有原子筆，沒想到桌子上方的銀色筆座，卻被寫滿了各種字句，其中還包含最明顯的數個台灣國罵「幹」以及「白目」等字眼。
而照片曝光後，立刻讓數千名台灣網友痛批「丟臉阿，有夠沒水準的」、「素質真的很低，在人家公物上寫髒話...」、「根本賴不掉阿，這個字只有台灣常用」、「牛牽到北京還是牛，猴子飛到日本還是猴子」、「百分百是台灣人，但也不是所有人都是失格旅人」、「出國玩，應該守點道德，不要以為人家看不懂就亂來」。
《NOWnews今日新聞》也訪問林先生本人，他坦言當時看到這景象第一感想是「蠻瞎的」，並感嘆「要試寫字可以，但不要亂寫一堆髒話，看得懂的人會覺得很丟臉，台灣人出國在外，也要顧一下其他國人的面子」；不過林先生也提到，在此趟旅遊中，是沒有看到台灣旅客做出實際脫序行為的。