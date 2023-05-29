市川猿之助「收M男當養子」！遺書曝財產全給密友 繼承千件古董
47歲日本歌舞伎演員市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）本月18日上午和父母被發現在家輕生，母親當場身亡，父親送醫後不治，市川猿之助經洗胃已獲救，市川猿之助在家中留下多封遺書，其中一封遺書交代將所有財產留給演員密友「M」，M男被起底疑似是市川猿之助44歲助理兼任司機的演員石橋正高，如今竟傳出他有意將對方收為養子以便繼承財產。
記者賴禹妡/綜合報導
根據日媒《週刊POST》報導，市川猿之助收藏了許多古董，光是浮世繪就有2000多件，還有藝術大師魯山人、陶藝家半泥子的陶器作品，以及許多珍貴古書籍。事發當下，市川猿之助家中被發現多封遺書，有知情人透露，其中一封遺書裡，市川猿之助交代要收養「M」為養子，並決定將財產繼承給對方。
而日媒起底「M」的身分疑似是44歲男星石橋正高，石橋正高2007年7月曾與大27歲歌手小柳留美子訂婚，卻在同年11月就解除婚約，他不只是市川猿之助經紀人之一，也擔任助理兼司機，據悉M男與市川猿之助的關係在歌舞伎圈內人盡皆知， M男早已被默認為市川猿之助的「另一半」。
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