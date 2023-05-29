水餃煮完「整鍋水秒倒掉」？內行揭隱藏吃法：偷學中國人的

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貼文一出，引發不少人反對表示「水是需要什麼成本....有必要省成這樣」、「不用過的這麼節省吧」、「好噁心，那個不是全部都是麵糊了？」、「心裡知道其實沒什麼，但我就覺得這水很髒，怪怪的」、「從來不會喝欸...誰會去喝那種水啊」、「直接倒掉+1」、「都在吃水餃了，要這麼省乾脆喝白開水」、「真的不會喝欸，之前看室友這樣喝真的有嚇到」。
不過，也有不少老饕則表示「就是因為麵糊水，所以煮需要勾芡的湯會超好喝，例如羹湯、玉米濃湯這種」、「當然可以喝啊，我都直接煮玉米濃湯，超濃超好喝」、「嚇到原來那麼多人這麼反感，我家也都會喝沒有什麼噁心的」、「我爺爺外省人，都是這樣喝沒問題」、「我阿嬤也是教我做蛋花湯欸」、「我看中國網紅廚師都是這樣直接煮湯，直接偷學起來」。
事實上，在中國還真的不少有這種吃法，大陸YouTuber「超小廚」過去就有實行不少自己在家與家庭成員包水餃的企劃，推出都是大獲好評，而下鍋煮熟的水餃被撈起後，剩下的水餃水真的直接裝在碗裡面開喝！過程中也沒有解釋水餃湯的調味以及為什麼要喝，顯然這已經成為他們吃餃子習以為常的事，更別說網路上有更多「餃子水煮湯」的食譜，都是大獲好評哦！