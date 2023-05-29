爽吹冷氣「他偷開窗戶」！同事全傻眼　神用途抖出：一堆人吹錯

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貼文一出，不少網友紛紛回應「請離開謝謝，開冷氣怎麼會開窗戶」、「等於開冷氣蓋厚棉被的感覺？」、「開冷氣怎麼會悶哈哈哈哈」、「誰開冷氣會開窗戶啊，有事嗎哈哈哈」；不過也有人表示「冷氣就像是電風扇啊，內外空氣要交換，還是要小小開一個窗戶」、「空氣流通啊，這不是常識嗎？」、「不開窗戶的話，長期室內吹冷氣，二氧化碳濃度超高」。
然而究竟開冷氣要不要開窗戶呢？基隆市環保局就曾表示「室內空氣污染物，包含二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、臭氧(O3)、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等，也會累積於室內造成人體呼吸道影響，對於長時間待在室內的民眾而言，室內空氣品質是很重要的！所以在開啟冷氣的室內空間，還是要將窗戶開啟約一個拳頭大小，才能保持空氣流通，有新鮮空氣流通的室內，有效排出室內污染物！」但其實這是很多人會忽視的重要細節！
而事實上，辦公室、教室內二氧化碳濃度會隨著上班、上課時間逐漸累加，當二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸道造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、倦怠等症狀，根據美國冷凍空調學會的資料指出，室內二氧化碳濃度達700ppm時，會讓人感覺空氣汙濁，使人疲倦，1,000ppm以上呼吸及循環器官都會受到影響。
因此開冷氣時，不少人都會緊閉門窗，以免冷氣流失，這方法沒錯但也要特別注意！長時間不開窗通風，室內空氣就有可能受到污染，建議是吹冷氣每3小時到6小時開一次窗戶，進行室內外的空氣流通！如果自己發現最近長期待在冷氣房後出現頭痛、嗜睡、倦怠、注意力無法集中等症狀，那這下可能找到盲點了！