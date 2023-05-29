日本車站見「台灣旅客低素質」鐵證！眾見畫面全氣炸：根本賴不掉

爽吹冷氣「他偷開窗戶」！同事全傻眼　神用途抖出：一堆人吹錯

▲夏天的氣息越趨明顯，各地高溫難耐，不少人已經打開冷氣來吹。（圖／記者張嘉哲攝）
▲夏天的氣息越趨明顯，各地高溫難耐，不少人已經打開冷氣來吹。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近瑪娃颱風雖然逼近台灣，但目前外圍環流還未對台灣造成巨大影響，不過其「沉降氣流」威力驚人，這幾天西半部地區中午還是高溫狂飆，不少民眾還是要開冷氣來吹一波！但是有在吹冷氣的你，是否一打開冷氣就會立刻把門窗緊掩，害怕冷氣全部跑出去了呢？就有網友分享自己的同事吹冷氣時，天天把窗戶打開，讓他感到非常困惑，不過正確答案卻讓人相當意外。

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一名網友在PTT貼文指出「我辦公室裡的同事完全不知道在幹嘛，每次冷氣只要打開，他就會去打開窗戶，室內溫度都降不下來，整間辦公室搞得很熱，問他為什麼要開窗戶，跟我說他會悶死，想請問大家開冷氣會開窗戶嗎？想要用愛發電也不用這樣吧？」

▲網友分享自己在辦公室開冷氣時，有同事都會偷偷打開窗戶，用途讓人不解。（示意圖／取自photo AC）
▲網友分享自己在辦公室開冷氣時，有同事都會偷偷打開窗戶，用途讓人不解。（示意圖／取自photo AC）
貼文一出，不少網友紛紛回應「請離開謝謝，開冷氣怎麼會開窗戶」、「等於開冷氣蓋厚棉被的感覺？」、「開冷氣怎麼會悶哈哈哈哈」、「誰開冷氣會開窗戶啊，有事嗎哈哈哈」；不過也有人表示「冷氣就像是電風扇啊，內外空氣要交換，還是要小小開一個窗戶」、「空氣流通啊，這不是常識嗎？」、「不開窗戶的話，長期室內吹冷氣，二氧化碳濃度超高」。

然而究竟開冷氣要不要開窗戶呢？基隆市環保局就曾表示「室內空氣污染物，包含二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、臭氧(O3)、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等，也會累積於室內造成人體呼吸道影響，對於長時間待在室內的民眾而言，室內空氣品質是很重要的！所以在開啟冷氣的室內空間，還是要將窗戶開啟約一個拳頭大小，才能保持空氣流通，有新鮮空氣流通的室內，有效排出室內污染物！」但其實這是很多人會忽視的重要細節！

▲基隆市環保局曾解釋開冷氣又開窗戶的原理。（圖/基隆市環保局提供）
▲基隆市環保局曾解釋開冷氣又開窗戶的原理。（圖／基隆市環保局提供）
而事實上，辦公室、教室內二氧化碳濃度會隨著上班、上課時間逐漸累加，當二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸道造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、倦怠等症狀，根據美國冷凍空調學會的資料指出，室內二氧化碳濃度達700ppm時，會讓人感覺空氣汙濁，使人疲倦，1,000ppm以上呼吸及循環器官都會受到影響。

因此開冷氣時，不少人都會緊閉門窗，以免冷氣流失，這方法沒錯但也要特別注意！長時間不開窗通風，室內空氣就有可能受到污染，建議是吹冷氣每3小時到6小時開一次窗戶，進行室內外的空氣流通！如果自己發現最近長期待在冷氣房後出現頭痛、嗜睡、倦怠、注意力無法集中等症狀，那這下可能找到盲點了！

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