日本男投台灣最美YTR！名次揭曉嚇壞蔡阿嘎：台日口味真不同
台灣YouTuber長青樹蔡阿嘎，近期前往日本東京街頭找許多女生投票選出「台灣最帥YouTuber」引起熱議，而昨（29）日也釋出日本男生心目中「台灣最美YouTuber」的名次結果，在10名女YouTuber中，瑀熙獲得9票奪得第一，而在台人氣極高的奎丁卻只拿到兩票，阿嘎對此相當驚訝。
記者李惠婷/綜合報導
在蔡阿嘎這支影片中，他與老婆二伯在日本涉谷街頭找男生訪問心目中最美的台灣女YouTuber是誰，並列出10位候選人的照片供參考，包含二伯、滴妹、奎丁、貝莉莓、白癡公主、愛莉莎莎、瑀熙、泱泱、千千及阿圓，男生可依照看板上的照片選出3位最漂亮的人。
最終結果出爐，第一名是瑀熙，以9票取得台灣最美女YouTuber冠軍寶座，第二名是泱泱，獲得5票，二伯拿到3票，奎丁、千千、愛莉莎莎都得到2票，而白癡公主和滴妹則只拿到1票墊底。
蔡阿嘎對此結果相當吃驚，在「台灣最帥YouTuber」的街訪中阿滴墊底，而這次滴妹也在排行榜末端，讓他忍不住開玩笑「你們兄妹不適合來日本」。此外，蔡阿嘎表示奎丁在台灣人氣很高，所以對她在這次投票中僅拿到2票非常吃驚，黛西認為原因是奎丁看起來較「兇」，日本人的喜好則更傾向外型溫柔的女生。
奎丁在留言區回覆「我真的沒關係」，粉絲們則為自己支持的女YouTuber喊話，「在我心目中最美的還是二伯」、「永遠是千千第一」、「怎麼沒有賤寶的後宮三妹呢」。