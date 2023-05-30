高中妹流行這樣穿！若隱若現被批「有點露」 姊求助被勸：別亂管
吾家有女初長成！一名姊姊日前見妹妹升上高中後愈來愈會打扮自己，感嘆「終於長大了」之際，妹妹外出和朋友玩時，穿黑色無袖背心加透膚罩衫的穿搭，被親戚說「有點露」。姊姊上網發問會太露嗎？網友一看穿搭示意圖猛搖頭「很普」、「國中就這樣穿」、「現在流行若隱若現」，但也有人提醒她「別管閒事」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard發文「高中生穿這樣會太露嗎？」附上一張網路抓的穿搭示意圖，照片中的女生身穿細肩帶黑色小可愛，外搭微透膚白色罩衫，下身則是淺藍色牛仔褲。原PO寫說就讀高中的妹妹近期穿這樣和朋友出去玩，和示意圖略有不同的地方是「我妹小可愛的肩帶是粗的」。
「有些親戚就說有點露！」原PO說，她和媽媽都覺得普普，「就是很一般的穿搭」，好奇網友們怎麼看。貼文引發網友討論，不少人認為這穿搭很常見也普通，「現在都流行這樣啊，保守的長輩看不慣也正常，自己想怎麼穿就怎麼穿」、「我覺得還好啊，趁年輕能打扮就多打扮，妹妹這樣穿很漂亮的欸」、「我國中就這樣穿」。
部分網友認為尺度略大「以高中生來說是穿得有點暴露」、「如果很在意別人看法，擔心被認為『穿很露』，那可能別穿這樣比較好」、「我19，我媽覺得我穿這樣太露」、「又不是我妹，當然不會啊」。
也有網友認為「不要管女生的穿著，她穿得開心我看得也開心」、「別亂管閒事」。不過，無論妹妹怎麼穿，有網友提醒，「平常跟你的同儕們，大家都流行這樣，其實也沒什麼關係，學會保護自己就好了」、「避免不了有人會帶著有色眼光去看你，還是要注意自己的自身安全」。