情歌詩人Damien Rice睽違7年開唱！超愛台灣料理　每道菜都清盤

愛爾蘭情歌詩人的Damien Rice今（31）日睽違7年來台灣舉辦演唱會，而在結束上一站的韓國演出後，即於演出前2天提早抵達台灣休息準備，抵達台灣的第一天就指名要品嚐台灣美食，晚餐就馬上前往台北知名台菜餐廳品嚐道地台灣料理，不僅大讚美味，還把每道菜給清盤，也深深愛上了台灣溫暖宜人的天氣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Damien Rice這位創作才子以深厚的音樂實力和獨特的嗓音與創作風格享譽全球，在台灣的演出也吸引多位藝人歌手到場支持，包含徐佳瑩、余文樂、吳汶芳、李友廷、法蘭、美秀集團、老王樂團、洪佩瑜、柯泯薰、黃玠瑋、鍾政均、鄭雙雙等等到場欣賞。▲Damien Rice演唱會透過簡約而具有獨特韻味的燈光舞台呈現。（圖／記者陳明中攝影）這次演唱會以簡約而具有獨特韻味的燈光舞台呈現，為現場觀眾營造出一個舒適而專注於音樂的環境，Damien Rice也獻唱多首膾炙人口的代表作品，以《The Professor & la fille danse》一曲開場，接續演唱《The Greatest Bastard》、《Delicate》、《Trusty And True》等作品，Damien Rice以吉他自彈自唱或是單純以鋼琴伴奏，用他那充滿情感的嗓音和細膩的技巧，演唱他一首首的代表作品，讓台下歌迷沉醉在音樂中。而Damien Rice也不會忘記感謝台灣樂迷們的支持，最後也獻唱深受樂迷們喜愛的代表作《The Blower's Daughter》，這首歌曲以其動人的旋律和抒情的歌詞，深深觸動了無數人的心靈，也讓現場樂迷們跟著唱和，也為演唱會劃下溫暖動人的句點。結束台灣站的演出後，Damien Rice將飛往泰國、香港演出，7月展開歐洲巡演。▲Damien Rice睽違7年來台開唱，讓樂迷們相當沉醉。（圖／記者陳明中攝影）蘇打綠隔6年回舊地免費開唱！吸3萬人朝聖 驚喜宣布20週年新計畫男神陳冠希夜店復出！熱舞開唱「13年前名曲」嗨翻全場BLACKPINK開唱「LISA暴走丟玩偶」！網見可怕真相反讚：更愛她了beanfun!潮玩節熱情開唱 百人齊聚現場聽歌：早就決定要來玩了