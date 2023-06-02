音樂人前男友不忍了！抖出麵包包「宇宙慘人設」 最感謝她這一點
自曝3年前罹患胰臟癌第4期的健身網紅「麵包包」3年前，昨（1）晚發文坦承「病照全是偷來的」，抗癌鬥士一夜變詐騙集團，正能量人設一夜翻車，讓上萬名粉絲錯愕不已，崩潰喊「把我眼淚還回來」。其實，麵包包的音樂製作人兼音樂公司老闆前男友黃建東出面證實，她從十幾年前就開始在「騙」，當時的人設比現在慘100倍，清醒說「謝謝你讓我知道生離死別的愛識別麼深刻」。
記者徐銘穗/綜合報導
麵包包人設翻車事件從5月初開始在Dcard上延燒，前夫匿名透露她在2020年8月自稱確診胰臟癌4期，之後便辭去工作開始接受治療，但都不讓家人陪看醫生。男方直到發現「110年全家醫藥支出只有8480元」，才漸漸開始懷疑。
麵包包昨（1）晚在IG公發文認錯，「我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年，對不起曾經對我付出一點點好的任何人。」她說身邊的人都不知道，稱自己罪該萬死，也承諾「各大廠商若需要賠償的話，我會全額負責」。除道歉文外，麵包包IG目前已刪光所有PO文。
認錯PO文貼出15分鐘後，麵包包前男友、唯有音樂公司老闆黃建東跑來留言，抖出2人十多年前交往時，麵包包的人設比現在還要慘，「我遇（聽）到的故事是你被路上的車綁架並強暴，交往後得了肺腺癌第四期，隨時可能癱瘓，卻又突然感謝上帝把拔，完全痊癒後就被甩了的故事」。
黃建東認為，麵包包可能罹患YouTuber月前講的罕見疾病「孟喬森症候群」，病在留言中感嘆，「想起那段我努力每天祈禱，希望讓你多活一天的日子，謝謝你讓我知道生離死別的愛是多麼地深刻。」不過，隨後麵包包已關閉留言功能。截稿前未能取得黃建東回應。
前男友現身說法讓網友感到驚訝不已，直呼「居然不是初犯」、「十幾年前就開始騙了」、「為了錢、流量不擇手段，罹癌人設XDD」、「11年前還戰勝過癱瘓，把人生當成漫威在過，厲害」。