中國網友不解「為何台灣人看起來比較年輕？」 眾列致命傷：有差
日前有中國網友在論壇發問：「為什麼台灣人普遍看起來比較年輕？」引起熱議，在中國生活的台灣人認為，主要是「家庭、社會」環境差別影響氣質，有中國網友提出台灣社會早期較富裕，吃得營養是年輕關鍵。該議題被轉貼到批踢踢後，也造成台灣網友討論。
家庭消費中心/綜合報導
中國網友在論壇《知乎》發問，為什麼台灣人普遍看起來比中國人年輕？其中獲得最多人認同的解答，出自一名在中國生活的台灣人「薑味」，他認為「大環境對台灣人的塑造程度比較低」，台灣環境灌輸的社會壓力較低，不會有什麼年紀該做什麼事的思維框架，因此許多30歲、40歲的人，還能保有比較少年感的生活方式，像是去離島打工換宿、做不賺錢的理想事業。
也有中國人認為，台灣人之所以看起來比較年輕，是因為吃得好。由於台灣早期社會相對富裕穩定，營養均衡遠勝過中國，加上社會壓力少，是台灣人看起來比較年輕的關鍵。
討論串被貼到批踢踢後，吸引不少鄉民迴響，多數人認為中國人「過勞、早婚」都是老化原因之一，像是在農村整日勞動曬太陽，自然老得快。也有人點出地理環境差異，台灣濕度高，對膚質也有幫助；但也有人持不同看法，點出是打扮問題，像是擅於化妝的韓國、會打扮的日本，看起來都比台灣人年輕。