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大樓冷氣該裝「窗型or分離式」？行家戳1關鍵　未來付錢也沒人修

▲近期氣溫相當炎熱，更是安裝冷氣的旺季，有許多人陸續要把家中老舊的冷氣換掉。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲近期氣溫相當炎熱，更是安裝冷氣的旺季，有許多人陸續要把家中老舊的冷氣換掉。（示意圖/記者張嘉哲攝）

記者潘毅/綜合報導

近期氣溫相當炎熱，更是安裝冷氣的旺季，有許多人陸續要把家中老舊的冷氣換掉。不過就有民眾不知道「窗型or分離式」該如何選擇，深陷兩難之中。話題引發熱議，更有內行點出判別關鍵：未來可能付錢也沒人修。

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一位民眾在論壇《Dcard》上發文提到，近期即將搬進一間大樓，開始規劃安裝冷氣，但認識的朋友卻建議她「安裝窗型冷氣」，理由則是分離式後續保養不易。但原PO本人除了不喜歡窗型外觀之外，也害怕會有「耗電、噪音」等兩大問題。事主上網搜尋冷氣安裝相關話題，大多數的意見卻又是建議「能裝分離式就裝分離式」，兩派說法也令她陷入兩難，只能再度發問求助「窗型冷氣or分離式冷氣，到底該怎麼選？」

▲有網友抱怨冷氣裝修遇到奧客，明明很危險但卻不願意付危險施工費，讓她怒批「什麼心態啊」。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲如果大樓一開始沒有規劃室外機安裝空間，就只能在外牆加裝護欄，未來可能會因為太危險，多付錢也不見得有師傅要修。（示意圖／翻攝自爆怨公社）
現況曝光後，立刻引來許多網友建議「如果環境允許，能裝分離就裝，好處是安靜，擺放位置彈性大，真的不行才裝窗型」、「先看你鄰居都裝什麼，就很好判斷了」、「以前舊大樓沒有設置放分離式室外機的地方，雨遮空間也不足不易安裝，可以問一下你們管委會有沒有社區規範要如何安裝」、「個人偏愛分離式，也不知道現在窗型有沒有安靜一點了」。

隨後也有內行點出重點「朋友應該是顧慮到高樓會有危險施工安全問題，未來就算有師傅願意裝也會比較貴，要收危險安裝費，很可能一收就是3千以上」、「分離式冷氣雖然省電，但也可能故障或漏冷媒，如果大樓一開始沒有規劃分離式室外機的安裝空間，就只能在外牆加裝護欄，未來可能會因為太危險，付錢也不見得有師傅要幫你修」。

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