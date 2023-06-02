暗黑破壞神4的魅力！Asmongold睽違5個月用主頻道直播 粉絲嗨翻
Blizzard旗下大作《暗黑破壞神 4》在台灣時間2日上午7點開啟搶先體驗，有購買豪華版／終極版的忠實玩家紛紛請好假在家準備體驗遊戲豐富的內容。而許多國內外的遊戲實況主也不例外！知名實況主Asmongold更是睽違5個月在Twitch個人主頻道進行直播，引發實況圈熱議。
記者潘毅/綜合報導
Asmongold除了是知名實況主之外，他更創辦了媒體公司One True King(OTK)以及與TipsOut 共同創辦網紅經紀公司「Mythic Talent」，旗下簽了不少知名Vtuber ，例如「Veibae」以及「SHYLILY」等人。
而Asmongold在YouTube與Twitch兩邊都會進行實況直播，但紫色學校Twitch除了擁有341萬追蹤者的主頻道之外，他還有一個名為「Zackrawrr」的副頻道，也有131萬觀眾追蹤。自2023年起，他在Twitch都只會使用「Zackrawrr」開播，在6月之前「Asmongold」主頻道已經5個月沒有進行實況了。
事實上Asmongold一直以來都是暴雪公司《魔獸世界》遊戲的忠實粉絲，就在昨（1）日Asmongold直接使用主頻道進行直播，全因為《暗黑破壞神4》（Diablo IV）搶先體驗即將開始，讓許多粉絲紛紛上線觀看他這次的直播，並高呼「王者回來了」，不過他也有表示這次預計只會用主頻道開播3天。