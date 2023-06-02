調職到台北薪水飆漲4萬！他困惑「這樣值得嗎？」 一票人點頭了
對於一般受薪階層而言，能獲得升職加薪的機會，都會想好好把握！但若把真實成本考量進去，真的有賺更多嗎？近期就有位上班族表示，自己獲得升遷的機會，薪水直接多了4萬，但是條件是「要從南部調職到台北」，讓他有些遲疑「這樣值得嗎？」而詳細現況曝光，也引來許多前輩給予建議。
記者潘毅/綜合報導
有PTT鄉民分享朋友工作近狂「他本來在南部分公司，每個月薪5萬元，吃住都在家裡，沒有額外花費。不過現在他的公司在台北有主管職缺，想找他過去接，薪水直接大調漲50%，變成7萬5千元，還附帶1萬5千元租屋補助，等於每月薪水領9萬元」。
然而獲得這個升遷機會後，當事人卻相當遲疑「雖然每個月薪水多4萬，但之後在台北吃住都要花自己的，還有停車費等等額外支出，往後回南部老家還要多一筆交通費，這樣真的值得嗎？」
遭遇曝光，立刻引發上班族間熱議，一些人搖頭表示「 現在外食也大漲，水電飲食交通算下去成本驚人」、「一萬五，只能在台北租鳥籠套房」、「每月開銷算下來，薪水餘額跟住家裡差不多吧，甚至可能還少了一些」。
但多數人仍認為十分值得，並給出原因「當然上去洗經歷，九萬未必是薪資天花板，升任主管職拓展眼界及人脈，別安逸在舒適圈才有可能創造更好的機會」、「怎麼不去？不一定要住在台北市內阿，到新北桃園每天通勤，開銷照樣壓下來」、「當然要趁年輕來台北拚」、「月薪9萬在台北也很香」、「重點是那個主管資歷」。