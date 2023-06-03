冷氣怎麼吹才內行？遙控器「每晚按它」省電賺翻　日本人1招涼慘

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「舒眠模式」可以說是想吹整晚冷氣的人必按的按鈕之一，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜時，體感上就會比醒著的時候還冷，而冷氣的舒眠功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1度至2度，達到省電的效果也好眠，而因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，一個晚上如果開啟「舒眠模式」則會上升兩度，不僅能整晚好眠，又能省下12％電，愛吹整晚冷氣的民眾，一定來試看看這個撇步喔！
二、「定時模式」最省電！附加額外鬧鐘功能網友最推
「定時模式」比起舒眠模式來說，相對的又更加的省電，不少人在晚上11點上床睡覺之後，冷氣直接定時大約4小時至5小時，接著睡到早上因為天氣太熱「而變成熱醒」，還額外附加鬧鐘功能，讓不少上班族大推表示「真的都這樣吹，剛好熱醒都不會遲到」、「一模一樣的作法+1，剛好也不會遲到」、「遙控器定時鈕睡前必按！省電又能剛好醒，直接出門上班」、「定時按鈕最省的！」
三、日本人實測成功！「風量按鈕」比調低溫度更重要
日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》先前進行一項實測，首先將人馬分為兩組，都是同在攝氏36度的房間內，第一組工作人員一進房間之後，先將冷氣調整到18度，接著開始觀察工作人員體溫的變化，結果發現測試者體溫下降需要花費7分鐘的時間。
而另外一組，進到房間之後則是只將冷氣打開到28度，但是多一個步驟是，按下遙控器的「增加風量」，並且將「風量調整到最高」，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯的下降跡象，顯見冷氣調整低溫並不代表就是最快的降溫辦法，不過有不少人都有錯誤的迷思！下次再把溫度調低之前，不如先把風量按鈕按到最高試試看囉！
四、電風扇是冷氣好夥伴！27、28度吹整個月電費不怕爆
最後就是冷氣最佳夥伴「電風扇」啦！台電也一直不斷的在每年都推薦這個吹法，事實上根據《NOWnews》記者實測，在安裝變頻冷氣的情況下，在6坪的房間「吹一個月27度+電風扇」的冷氣，一個月電費僅需要花費695元，而由於是租屋電一度是5元，如果以台電計費也會更便宜，只能說調高溫度搭配電扇的循環，省電又涼爽！