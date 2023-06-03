限8天！全家「蘇打霜淇淋」9元買法曝光　藏在官網內行找到了

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而只見全家官方網站當中，真的有該活動的公告，活動寫著「全家Fun心取！9元你來吃冰」，民眾只要在6月7日至6月10日，以及6月19日至6月22日一共8天到全家「取件」的話，就送霜淇淋9元加購優惠券！而且口味不限喔！全家表示，活動期間取貨結帳印出小白單，1件包裹就贈送一張，單筆交易最多贈送5張，不過各店數量有限，兩個活動檔期都是限量150萬份，一共300萬份，各店送完為止。
貼文曝光後，被轉到PTT以及超商臉書社團，不少網友紛紛回應「感謝！超划算」、「那我下禮拜再取件！」、「9元太爽了」、「那我下週也改全家取好了」、「下週改全家取貨哈哈哈哈」、「真的好康欸！感謝分享」、「感謝分享，下週開心去取貨」。
至於最近的超商優惠，全家2日起至6月4日，特大杯冰西西里氣泡美式（售價80元）、醇黑厚可可（中杯熱飲50元、大杯冰飲50元）買1送1，搭配自帶杯5元折扣，最低20元開喝冰可可飲，比手搖飲店還要划算；7-11即起至6月4日，門市特大杯美式咖啡（原價60元）、大杯精品美式（原價100元）、香鑽水果茶買1送1（原價70元）；特大杯風味咖啡（桂花風味蘋果氣泡80元、西西里風檸檬氣泡咖啡80元、西西里風檸檬咖啡75元）、珍珠奶茶買2送1（原價60元）。