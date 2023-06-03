ATM領現金4萬少5千！妹子回家傻眼 「少1步驟」銀行不賠錢
現在領錢非常方便，只要到各大超商插入金融卡就能領取現金，不過你是否有認真清算過自己領出的「金額數字」正確呢？近日，就有網友發文抱怨，表示最近到超商領錢，一共領取4萬的現金，沒想到回家之後，卻發現整整少了5千元，事後向銀行反應，卻得不到任何的賠償，讓她非常傻眼，貼文釣出許多苦主分享同樣的情況。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」貼文指出「五月底去超商ATM領錢，一次最多只能領2萬，所以我就分開領了兩次，拿完錢就放在皮夾裡，結果騎回家之後點鈔發現少了5千元，數了好幾次都是3萬5千元！這才發現是ATM少給了我5000元！」
「後來打電話去銀行申訴，結果銀行回答說『沒有溢款』直接沒有賠償措施」該名女網友表示「想請問有人遇到同樣的情況嗎？銀行會還我嗎？我到底該怎麼辦，我要找回我的錢啊....這樣以後誰還敢去便利店的ATM領錢？」
貼文曝光後，釣出不少苦主表示「我也有遇過領完少1千還2千，直接打提款機上的電話通報，清點後有還給我」、「我也有過....少1千立刻拿起電話打爆，現場一定要清點」、「在鏡頭前大點鈔已經是基本動作了，這是自保的方法，查出來沒有溢款就是看那個監視器，妳死無對證」、「你在拿到錢的當下，就要在ATM的攝影機前每一張分開的數清楚」、「我連領個三五千都會數，有爭議就是要調數錢畫面來看」。