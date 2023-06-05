移動式冷氣值得買了？被嫌太廢好幾年　眾吹過揭「最新評價」

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「效率極差，再沒錢至少買定頻分離式」、「真的效率太差又耗電，建議還是裝二手冷氣都比買移動式好」、「與其買八千的移動式冷氣，我變頻裝2萬3給你參考」、「剛買一台使用，真的有點太吵....鬧鐘差點聽不到」、「要開窗排氣又吵，還要排水又佔空間」、「建議你直接去電器行說我要裝冷氣，剩下都是錢的問題」、「真的太吵了到現在都沒改善，根本沒有冷房效果」。
然而仔細逛幾個網購平台販售的「移動式冷氣」，發現近日有購買的民眾，評價都相當普通，一般平均售價從5000元到1萬元的機型都有，不外乎最多人抱怨的就是「太吵」，而有人直呼「完全是一台比較冷的電風扇，不具備冷房效果」、「一關掉溫度飆超快，完全不能冷房，他只適合個人『直接吹』而已，買了超後悔」、「建議三坪以下房間再說，其他的機型要在往上的坪數擺放，乾脆買定頻冷氣了」。
而過去YouTuber「獅心瘋」就曾經開箱過「移動式冷氣」，確實機器在運轉的聲音非常的大，他在一間6坪大小的房間中打開移動式冷氣測試，當時房間內溫度為31.8度，經過20分鐘之後，溫度降到29.1度，不過才剛關掉沒多久，房間溫度立刻又回升到29.8度，顯見冷房效果實在非常有限。不過獅心瘋也測試從出風口吹出的風為11度，顯見若是個人吹或者小坪數的房間，移動式冷氣才會起到作用，要購買前民眾還是要自我評估好狀況。