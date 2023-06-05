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更年期症狀多　中醫對症調理、茶膳、穴位按摩助改善

▲建功馬光中醫診所院長廖述賢。（圖／馬光中醫診所提供）
▲建功馬光中醫診所院長廖述賢。（圖／馬光中醫診所提供）

記者陳美嘉／高雄報導

更年期是每個女性都必須面對的生理階段，中醫統稱更年期症狀為「經斷前後諸證」，認為女性在接近停經期前後（45～52歲），由於肝腎之陰不足，容易會有氣血陰陽不調和的現象出現，進而造成全身的諸多症狀。根據國民健康署統計最常是身體不適（如熱潮紅、盜汗或心悸等），其次為性功能障礙（例如頻尿、陰道乾澀及性交疼痛），再來則是失眠。

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更年期症狀因人而異，有些人完全沒有任何不適的症狀，也有少數女性症狀嚴重且持續時間可能長達5～10年。一名52歲陳女士，因為月經已經半年沒來，去西醫檢查被告知已經進入更年期，全身容易痠痛，每天除了不好入睡、輾轉難眠之外，還不時因為睡時背部灼熱而盜汗醒來，每晚常常伴隨夜尿3-4次，每次小便還會有餘瀝殘尿感，導致白天容易口乾、心悸而整天心情鬱悶。

▲除了中藥調理，也可以中藥茶膳、穴位按摩改善更年期障礙。（圖／馬光中醫診所提供）
▲除了中藥調理，也可以中藥茶膳、穴位按摩改善更年期障礙。（圖／馬光中醫診所提供）
陳女士前往馬光中醫診所就醫，中醫師廖述賢開立加味逍遙散解除肝鬱緩和情緒，並以濟生腎氣丸鼓舞腎氣讓小便有力，幫助排除尿急或殘尿感，再搭配黃連阿膠湯扶陰散熱斂汗，並於睡前服用富含GABA的纈草膠囊來幫助能專注於睡眠。

廖述賢也提醒陳女士，除了中藥調理，最好還有搭配間歇性的衝刺與走路的交替運動，身體才能重新體會出真正的放鬆感。果不其然，第二次回診，患者就說當週如果有運動出汗就可減輕殘尿感。直到第四次回診，只剩不好入睡剩一週1到2天會超過半小時才睡，其他的問題已經明顯改善。

另外，廖述賢也建議可以中藥茶膳、穴位按摩改善更年期障礙，像是「酸棗仁浮小麥粥」能安神進而改善失眠及多汗的症狀，「決明子茶」感覺口渴時或喉中異物感時，隨時以決明子水含漱（像漱口水一樣，低頭在口腔中充分漱口），讓口腔黏膜享受SAP衝擊感之後再吐掉。能有效緩解口乾、口渴以及梅核氣的不適感。即使是被西醫限制不能多喝水的慢性腎臟炎的病患，也可以採用這個方法來緩解身體的乾渴。

「膻中穴」心包經的募穴，募穴是指經絡上最容易讓氣的聚集的穴位，刺激這個穴位，可以讓與這個募穴關係密切的器官功能獲得增加及提升；「三陰交穴」是三條足部陰經（脾經、腎經、肝經）經氣交匯的地方，刺激三陰交穴，有助改善女性下半身的虛冷、月經不規則、更年期障礙等問題。三陰交穴除了可以促進血液循環，還能恢復內分泌平衡，提高身體免疫力，對於消化不良、食欲減退也有健胃整腸的功效，並且能治療下肢的浮腫。

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