好市多證實！台灣第1家好市多要搬了　「附設加油站」比現在大2倍

哭！房子愈買愈小　北市平均22.3坪最慘！這縣市破57坪「住最爽」

▲統計全國移轉面積與棟數資料，今年第一季台北市平均移轉面積剩下22.3坪，小宅化趨勢明顯，「住最爽」的是金門縣，平均57.19坪。（示意圖／台灣房屋提供）
▲統計全國移轉面積與棟數資料，今年第一季台北市平均移轉面積剩下22.3坪，小宅化趨勢明顯，「住最爽」的是金門縣，平均57.19坪。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

統計全國移轉面積與棟數資料，隨房價上揚國人購屋面積愈來愈小，今年前4月平均買賣移轉面積為30.6坪，較7年前2016年全年平均，少了3.1坪，其中包括台北市平均移轉面積剩下22.3坪，小宅化趨勢明顯，另外南部地區的台南市、高雄市今年前4月買賣移轉面積，也都小於過去7年全年平均，台北與南高移轉都寫下統計以來新低，顯示房價上漲過程中，購屋面積愈來愈小。

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前4月三都移轉面積創低  7年全國購屋少3坪

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價加上新大樓的公設比較高，即使已經使用30年期房貸來降低負擔，但國人還是出現愈買愈小的現象，雙北市平均購屋面積都不到30坪，中南部地區的購屋型態也由透天當道，逐漸轉為電梯大樓型產品，且北部建商南下推案，房價愈來愈高的狀況下，也複製北部經驗，縮減坪數與推更多兩房產品，因此出現購屋面積變小的趨勢。

▲近年全國及六都移轉面積統計。（圖／信義房屋提供）
▲近年六都與全國平均買賣移轉面積坪數統計。（圖／信義房屋提供）
統計顯示，北市今年前4月平均買賣移轉面積為22.3坪，坪數持續創低，2017~2022年多能維持在24~26.6坪；新北市則是去年僅剩下25.4坪，成為2016後新低，今年前四月維持去年偏低的25.4坪，顯示新北市也隨房價上漲，購屋坪數縮水。

至於六都今年前4月買賣移轉面積平均最大的是台南市的36.6坪，不過2016~2022年台南市有3個年度平均移轉都超過40坪，今年寫下2016後新低的36.6坪；高雄市前四月買賣移轉坪數平均也跌破30坪，也是近年首見，高房價影響之下，普遍移轉面積愈來愈小。

曾敬德表示，高房價的區域很容易出現小宅化的趨勢，如香港也是有居住面積偏小的問題，除了高房價影響外，人口組成有明顯改變，也讓民眾對於居住空間需求下降，一手案在規劃時也會考量坪數、總價問題，去壓縮部分區域的空間拉高坪效。

▲今年首季平均移轉面積最大的是離島的金門縣，平均有57.19坪，住得超寬敞。（圖／台灣房屋提供）
▲今年首季平均移轉面積最大的是離島的金門縣，平均有57.19坪，住得超寬敞。（圖／台灣房屋提供）
跳出六都放眼全台，平均坪數最大的前兩名都是離島，冠軍為金門縣57.19坪，其次為澎湖縣的41.31坪，而在本島「住最寬」的則是雲林縣，平均41.07坪。

台灣房屋金門加盟店店東黃平山表示，金門大多數的購屋客群，除了在地人換外屋，還有一些是從本島到金門大學唸書的學生，因為習慣金門生活，進而選擇留在當地工作，例如醫護從業人員，由於金門房價親切加上有離島加給，就業族購屋實力佳；另外受惠小三通復航，也磁吸不少台商回流金門買房置產，尤其農地、大坪數農舍產品，備受置產族青睞。

黃平山說，近年隨著地價與工料雙漲，金門建築成本同樣跟漲，建商推案也多改以5層樓低公設的公寓、華廈產品為主力，以金城市中心一帶新公寓來說，3房2廳含公設坪數約34~35坪左右，單價約30萬元上下，總價800萬~千萬元以內可入手。

▲金門縣今年首季買賣轉移平均面積為57.19坪，住得超寬敞。（圖／台灣房屋提供）
▲金門縣今年首季買賣轉移平均面積為57.19坪，住得超寬敞。（圖／台灣房屋提供）
非都會區也走小宅風

北台灣房價高，但是在大台北生活圈中，仍屬蛋白區的基隆，也從十年前的34.39坪縮水成28.09坪，整整小6.3坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，都會區地小房貴，買小宅不僅是趨勢也是共識，而整體交易單價還17~19萬之間的基隆，也走向小宅化的趨勢，主要因為近年不少新案單價都已上看三字頭，因此以兩房或小三房的房型降低總價門檻，吸引雙北小資夫妻或是單身貴族為主的客層，讓房價較親民的蛋白縣市，也開始走小宅風，使平均交易坪數明顯下修。

▲2023年首季全國移轉面積坪數統計。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年首季全國移轉面積坪數統計。（圖／台灣房屋提供）

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