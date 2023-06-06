哭！房子愈買愈小　北市平均22.3坪最慘！這縣市破57坪「住最爽」

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價加上新大樓的公設比較高，即使已經使用30年期房貸來降低負擔，但國人還是出現愈買愈小的現象，雙北市平均購屋面積都不到30坪，中南部地區的購屋型態也由透天當道，逐漸轉為電梯大樓型產品，且北部建商南下推案，房價愈來愈高的狀況下，也複製北部經驗，縮減坪數與推更多兩房產品，因此出現購屋面積變小的趨勢。
統計顯示，北市今年前4月平均買賣移轉面積為22.3坪，坪數持續創低，2017~2022年多能維持在24~26.6坪；新北市則是去年僅剩下25.4坪，成為2016後新低，今年前四月維持去年偏低的25.4坪，顯示新北市也隨房價上漲，購屋坪數縮水。
至於六都今年前4月買賣移轉面積平均最大的是台南市的36.6坪，不過2016~2022年台南市有3個年度平均移轉都超過40坪，今年寫下2016後新低的36.6坪；高雄市前四月買賣移轉坪數平均也跌破30坪，也是近年首見，高房價影響之下，普遍移轉面積愈來愈小。
曾敬德表示，高房價的區域很容易出現小宅化的趨勢，如香港也是有居住面積偏小的問題，除了高房價影響外，人口組成有明顯改變，也讓民眾對於居住空間需求下降，一手案在規劃時也會考量坪數、總價問題，去壓縮部分區域的空間拉高坪效。
跳出六都放眼全台，平均坪數最大的前兩名都是離島，冠軍為金門縣57.19坪，其次為澎湖縣的41.31坪，而在本島「住最寬」的則是雲林縣，平均41.07坪。
台灣房屋金門加盟店店東黃平山表示，金門大多數的購屋客群，除了在地人換外屋，還有一些是從本島到金門大學唸書的學生，因為習慣金門生活，進而選擇留在當地工作，例如醫護從業人員，由於金門房價親切加上有離島加給，就業族購屋實力佳；另外受惠小三通復航，也磁吸不少台商回流金門買房置產，尤其農地、大坪數農舍產品，備受置產族青睞。
黃平山說，近年隨著地價與工料雙漲，金門建築成本同樣跟漲，建商推案也多改以5層樓低公設的公寓、華廈產品為主力，以金城市中心一帶新公寓來說，3房2廳含公設坪數約34~35坪左右，單價約30萬元上下，總價800萬~千萬元以內可入手。
非都會區也走小宅風
北台灣房價高，但是在大台北生活圈中，仍屬蛋白區的基隆，也從十年前的34.39坪縮水成28.09坪，整整小6.3坪。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，都會區地小房貴，買小宅不僅是趨勢也是共識，而整體交易單價還17~19萬之間的基隆，也走向小宅化的趨勢，主要因為近年不少新案單價都已上看三字頭，因此以兩房或小三房的房型降低總價門檻，吸引雙北小資夫妻或是單身貴族為主的客層，讓房價較親民的蛋白縣市，也開始走小宅風，使平均交易坪數明顯下修。