花蓮富源今午飆38.6°C！狂開冷氣「1職缺」超夯 月薪10萬仍缺工
中央氣象局今（6）天發出高溫警報，台灣從東邊橫掛「橘」腰帶，中午甚至在花蓮富源觀測站測出38.6°C驚人高溫。高溫帶來冷氣維修、清洗需求大增，根據叫修媒合平台統計，冷氣清洗需求為去年同期30倍，冷氣師傅需求暴增，但因工作繁重，即使月薪上看10萬元仍缺工。
記者徐銘穗/綜合報導
自今年5月起，台灣多處地區傳出正午飆破35℃高溫的消息，其他時間亦出現高於30℃的狀況，「冷氣空調」產業也因此受惠開出亮眼紅盤，據Taker找師傅數據，今年冷氣空調相關案件較去年上漲近7倍，且該類需求隨著6-8月夏季的到來，預期整體需求量將持續攀升。
面對需求量增加，國內的冷凍空調技術人員卻正面臨缺工問題。以冷氣清洗師傅為例，此產業多採用「論件計酬」，平均清洗一台冷氣的費用為2500至5000元不等，清洗所需時間1-2小時，因此在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入可落在7-8萬，甚至有望達10萬，約與一般企業中高階主管同級。
然而，即使坐擁高薪，但冷凍空調產業仍有「入行門檻高」、「專業技術需求高」、「工作環境辛苦」等不利條件，使得不少師傅反映「提高學徒月薪，還是難以找到學徒」。
Tasker找師傅品牌公關陸皓婷表示，「提前到來的熱浪讓冷氣相關需求飆漲，根據站上案件報價數據來看，夏季期間冷氣相關需求，保守估計可創造近45億商機。」