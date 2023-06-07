台灣人「日本必買清單」曝！藥妝冠軍狂被掃貨　達人公開驚人價差

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林氏壁昨（6）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，針對台灣人去日本藥妝店最愛買的「合利他命」（Alinamin）270碇包裝進行查價。他說據老婆「小狸」疫情前長期觀察，表示合利他命正常價錢是在4000到5000日圓（約新台幣896~1120元），偶而看到三字頭就超便宜了。
一名觀察十多年的粉絲說，「其實4500~5000的價錢就算沒買貴了」，多數粉絲都喊「4500左右便可出手、5000~5500感覺就算沒買貴了」。在台灣售價部分，美式賣場兩罐280碇裝賣3799元，一罐約1900元。
而林氏壁先前在今年1月的查價，雖然疫情後合利他命定價比先前高，但統整粉絲1月時回報的合利他命Alinamin EX Plus 270碇的價錢，發現「退稅後4980~5600日圓（約新台幣1115~1254元）就可以出手了」。顯示價格已略有下降情形。
粉絲也回報4月至6月的最新價格。有人上月27日在埼玉縣川越車站旁，買到「史上最低價」只要4346日圓（約新台幣973元），而網友回報最高的價格是上月在九州稅後6600日圓（約新台幣1478元），回報價格帶最多的落在5000出頭日圓上下。
台灣人赴日搶買合利他命引發網友討論，有人說「家裡長輩總是說日本的品質比較好」、「好像也不只是價差的問題，那時候疫情去不了日本，我爸有在台灣買，不過他覺得日本的比較有效」。林氏壁笑回「已經變成都市傳說了，哈」。
「小狸」也提醒，有些超低價限購一瓶那種應該是賠錢引客的手段，希望你買到5000以上湊免稅是他的目的。大家要小心反而買了店內其他並不便宜的東西，或是你不需要的東西。
那麼每人可以帶幾罐入境呢？林氏壁說依規定，旅客攜入錠狀、膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計以不超過36瓶（盒、罐、包、袋），超量部分應向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入同意文件。