梁家輝昔噴「開馬自達怪不得塞車」 26年後變代言人：改口這樣說
65歲的香港影帝梁家輝，擁有不少深植人心的影視作品。而他在1997年岀演的電影《黑金》中有一句經典台詞「你坐馬自達，怪不得你塞車」，成為網友調侃馬自達的經典梗圖。沒想到，26年後，馬自達不但不在意，反而還逆向操作，邀請梁家輝擔任中國馬自達CX-50的代言人，掀起話題。
記者徐銘穗/綜合報導
「長安馬自達」前（5）天在微博發布，CX-50代言人有「中國香港金像獎影帝」、「與MAZADA有著深厚淵源」、「從影經歷40餘年」、「中國電影百年百位優秀演員之一」等4關鍵詞。
中國網友秒猜，「當然是梁家輝，輝哥了」，貼出他在電影《黑金》中的經典台詞「你坐馬自達，怪不得你塞車」，笑說「塞車梗終於要被終結了嗎？梁家輝與馬自達有著深厚淵源」、「解鈴還須繫鈴人」。
接著，也出現一張梁家輝拿著馬自達最新CX-50模型車的照片，可見他神情認真的把玩著手中的汽車模型。梁家輝更在受訪時開玩笑說，「開馬自達怎麼會塞車呢？我說的是開馬自達像賽車，當年是我中文不好。」
梁家輝代言馬自達也引台灣網友熱議，紛紛紛紛笑翻留言，「笑死 這個操作我覺得可以」、「神操作」、「現在看，真的有夠好笑，神劇」、「我們政府也該找他代言，畢竟我們政府真的很有錢」、「馬自達有黑金配色嗎？」、「不是差點被馬自達告嗎」。
據了解，梁家輝代言的CX-50是全新跨界休旅，去年進行年式更新，除了微幅調上漲車系售價以外，也追加擁有專屬配備彰顯Outdoor戶外風格的Meridian Edition特仕版本，當時建議售價為39950美元（約新台幣118.3萬），不過台灣目前沒有上市。