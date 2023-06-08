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為何窗型冷氣還沒淘汰？「神理由」內行才懂：不只房東很愛

▲在分離式冷氣成為大眾主流使用機型時，為什麼還是有不少家戶使用「窗型冷氣」呢？。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲在分離式冷氣成為大眾主流使用機型時，為什麼還是有不少家戶使用「窗型冷氣」呢？。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著夏天氣息越來越濃厚，現今只要沒下雨的日子，中午氣溫都飆破35度高溫，讓人在室內不開冷氣都相當困難，然而隨著吹冷氣的頻率越來越高，不少人都會將家裡較為老舊的冷氣汰換，但是過了這麼多年，在分離式冷氣成為大眾主流使用機型時，為什麼還是有不少家戶使用「窗型冷氣」呢？就有網友討論「窗型冷氣應該被淘汰了吧？」貼文引發討論。

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一名網友在PTT貼文指出「現在租屋處都還是很多裝窗型冷氣，剛剛回到家室內溫度35度，馬上開25度強風，結果過了半小時只降到31度，想請問窗型冷氣是不是應該全面淘汰了？真的好熱喔」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「窗型現在早就一堆一級變頻了...只是比較吵」、「窗型現在一堆都有變頻的了，又冷又省啊」、「窗型耐操，現在也很多變頻機型了，有需求的人還是一大堆」、「裝變頻窗型省一堆錢，安裝費跟機子都比一些分離式便宜」、「耐操冷房效果又好，加上變頻功能跟進，真的不只房東愛而已」、「一定比分離吵，但也一定比分離耐操，價格看機型，但是只要變頻都差不多省電」。

▲窗型冷氣至今仍然有不少家戶在使用。（圖／NOWnews資料照）
▲窗型冷氣至今仍然有不少家戶在使用。（圖／NOWnews資料照）
而事實上，過去很多人都有迷思，經常把「窗型冷氣」與「耗電」畫上等號，但事實上，現今市面上「一級變頻的窗型冷氣」種類也是相當繁多，不少人因應居家環境做評估，仍然還是有許多家戶安裝「窗型冷氣」，由於有耐操的特性，也成為多年來房東租房安裝冷氣機型的首選。

過去YouTube頻道「分享家-羽」也有分享過自家更換「變頻窗型冷氣」的經驗，透露是「冷暖變頻」的機型，而安裝四個月以來，常常每天都開10小時以上，甚至有時候連續吹24小時，兩個月電費算下來「不到1700元」，而這個電費是包括工作室3台電腦、電燈、冰箱、洗衣機加總。

「分享家-羽」也表示，「整體用下來是蠻省的」，對比過去在前一個租屋處如果冷氣這樣開的話，一個月電費三四千元跑不掉，顯然窗型變頻冷氣也能夠達到省電的目的。不過他也提到「窗型冷氣一定是比分離式還吵，但是過去在住處的舊型冷氣都吵到不行，所以相比之下我自己是覺得還好」。


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