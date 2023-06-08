蝦皮店到店快不行了？眾人反點2優勢　「到貨天數」關鍵曝光

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貼文一出，不少網友紛紛回應「物流速度真的太慢了，直接選超商比較實在」、「蝦皮都比超商慢2天以上欸，我是寧願60元運費花一花」、「買過一次真的慢，跟超商物流比差太多了」、「寧願多花一點運費也想快點拿到貨，蝦皮真的太慢了」、「運費繼續漲的話，物流又這麼慢，早晚會被淘汰」。
不過也有不少網友表示「有免運券的話...多等個一兩天我願意啊」、「免費好用，反正又不趕時間，我家附近有3家蝦皮店到店，超爽的」、「一堆人說不用，我家這邊每天都在排隊取貨」、「懂用的人就很會用，超商很少免免運優惠」、「都用免運券，多等兩天沒差」、「你那邊大概使用率太低，我這邊的店到店，每天下班都塞滿人」。
而《NOWnews》記者打開蝦皮過往購物紀錄，發現其實選擇超商以及蝦皮店到店的「到貨日期」做出比較，發現超商的物流速度確實大多數狀況會快一些，不過蝦皮店到店多數也大約只慢一天，以超商來看假使8日下單，最快10日可以收到貨物，而蝦皮大約就是11日，其實相差不遠，但如果搭配蝦皮店到店的免運活動使用，差60元運費多等一天是否值得，一切還是端看消費者自己衡量。
一名住在信義區的網拍賣家陳先生也分享經驗，透露自己觀察下來，多數訂單顧客還是都會選擇「蝦皮店到店」取貨，畢竟即便物流時間相對沒那麼快速，但運費便宜加上偶爾的免運券優惠，實際上對於顧客來說還是非常有感。
陳先生提到，其實到貨的關鍵是跟「賣家」也有關係，如果賣家都是同一時間出貨，到貨時間就會相差不遠，有時候甚至相差不到一天。如果賣家出貨有拖到的話，實際上蝦皮店到店比超商多「一天到貨」的體感會瞬間擴大不少！陳先生也提到「但之後如果蝦皮店到店運費也漲到60元的話，物流問題如果還是微幅落後超商，怎麼樣改善留住客人還是要再想想」。
而對於蝦皮店到店傳出有關閉的情況出現，蝦皮購物官方也回應表示，部分門市因租約到期，將移轉至其他地點，相關門市開幕時間將另行通知，蝦皮購物提醒用戶留意將取件門市改往鄰近門市，詳細移轉暫停服務的門市資訊，都可以上官網查看哦！