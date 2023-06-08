住新北套房「租金破3萬」！他薪水全繳房東 朋友訝異：以為聽錯
行政院推出的租金補貼專案去年獲得廣大迴響，近年也將於7月3日再次開辦。足以顯見租金對於多數租屋族而言，是多沉重的負擔。不過就有民眾分享，身邊友人住新北一間套房，每個月租金卻要價3萬多，幾乎把所有薪水都給了房東，遭遇曝光引起話題。
記者潘毅/綜合報導
一名男網友在Dcard上分享，日前意外得知一位25歲的朋友，每個月薪水幾乎都花在租金上，對方是住在新北某捷運站共構大樓內的單人套房，月租金就高達3萬多元，讓原PO感度無比震撼：「還以為我聽錯金額」。
原PO也繼續追問朋友「為何花這麼多錢在租屋？」對方則懊悔表示：「當時工作一陣子，覺得生活品質很重要，所以看到這個很好的物件，直接簽了1年租約，但現在恢復理智後，雖然生活品質相當好，但租金也真的吃不消，等租約到期後，會找個便宜地方住了」。
朋友經歷讓原PO萌生一大疑問：「大家能接受自己的租金在薪水的佔比多少呢？」貼文曝光後，立刻有不少租屋族回應，「目前房租佔薪水1/3，已經住第二年」、「台北市地點好的物件，月租沒有一萬五連窗戶都沒有」、「之前租在美麗華對面巷子裡，沒有對外窗要1萬5000」。