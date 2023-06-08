桃園明晚「送肉粽」！路線時間曝光 在地人怨：根本迴避不了
桃園市明（8）日晚間將舉辦「送肉粽」的儀式，是桃園區永安路一處巷弄，上個月發生一起男子因債務在家輕生事件，家屬定於明晚舉辦送煞儀式，然而路線及時間曝光後，卻引發不少當地居民抱怨：根本迴避不了
記者潘毅/綜合報導
據中興里里長協助家屬發布的送煞公告，明（8）日下午3點將於永安路303巷21弄4號門前舉辦超渡法會，晚間7點至7點30分進行送煞儀式，路線起點為永安路303巷21弄，隨後右轉民安路，最後左轉永安路上車離開。
而路線與時間曝光後，讓不少在地人表示困擾「住桃園那麼久第一次聽到送煞」、「請問有去桃園市警察局申請路權嗎，晚上7點，路上車還很多」、「永安路塞爆了，還挑在禮拜五的下班尖峰時段...」、「永安路很多車啊！ 我也住附近」；也有其他網友疑惑「基本送煞開壇時間都是晚上9點以後，也就是挑路上人開始少的時間，正是儀式都是10點半過後！還真沒看過下午到下班時段的」。
「送肉粽」是起源於彰化沿海地區的傳統送煞儀式，以「肉粽」暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著，因此死後怨氣最重，會尋人為替以求自己超度轉世，若未將亡魂送至水府審判，該地區將會一而再、再而三的有人上吊自殺，就像肉粽一樣一整串的掛著，所以藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊，或是在河流的出海口焚燒，代表押送至水府審判，以達驅邪送煞之效。