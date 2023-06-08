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西班牙最年輕米其林主廚客座　7餐+6酒「含義大利酒王」搶先開箱

▲Alejandro Serrano(亞歷山卓•塞拉諾)在2021年以年僅24歲就獲得米其林美食指南一星肯定，是西班牙史上最年輕的米其林星廚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Alejandro Serrano(亞歷山卓•塞拉諾)在2021年以年僅24歲就獲得米其林美食指南一星肯定，是西班牙史上最年輕的米其林星廚。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北這陣子陸續有米其林主廚來台客座，繼台北君悅酒店邀請米其林一星主廚Franckelie Laloum主廚來台客座後，明(9)日台北花園大酒店也邀請西班牙米其林一星主廚Alejandro Serrano(亞歷山卓•塞拉諾)，為期3天至6月11日共5場，菜色包含6道餐點、1道甜點，售價4680 +10%元，搭6款酒則5880+10%元，其中還包含義大利酒王之稱的酒款，《NOWnews今日新聞》也搶先嘗到今年僅26歲的小鮮肉主廚之廚藝。

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西班牙食藝星廚Alejandro Serrano(亞歷山卓․塞拉諾)出生於西班牙埃布羅河畔米蘭達，家族以經營餐廳為主，從小立志當廚師。先後在三星主廚 Eneko Atxa (安尼柯艾夏) 的Azurmendi餐廳及Dabiz Muñoz (大衛·穆諾茲）的DiverXo餐廳習藝。

22歲時他就開設了一家屬於自己的同名餐廳，強調餐廳菜色以風味（Flavour）、感官（Feeling）、美學（Aesthetics）為核心，24歲時就獲得米其林美食指南一顆星的肯定，是西班牙史上最年輕的米其林星廚，25歲時榮獲西班牙雷普索爾(Repsol)的太陽美食評鑑一顆太陽，也入選富比士雜誌歐洲版(Under 30 Europe）30歲以下年輕領袖傑出青年。Alejandro Serrano擅長海鮮料理，更會融合創新與傳統貫穿的手法，巧妙融合海味與山珍。

▲Alejandro Serrano擅長處理海鮮料理，更會融合創新與傳統貫穿的手法，菜色外觀細緻而高雅。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Alejandro Serrano擅長處理海鮮料理，更會融合創新與傳統貫穿的手法，菜色外觀細緻而高雅。（圖／記者葉盛耀攝）
像是「台灣活龍蝦」這道菜，選用產量稀少的台灣野生活龍蝦，刻意呈現蝦肉中心帶溏心口感，醬汁有兩款，甜椒、大蒜、墨西哥辣椒、鹹味漬鳳梨、醋等製成發酵鳳梨醬汁；蝦油、雞蛋、鹽巴及醋一起打勻成明蝦蛋黃醬，兩種都帶微微酸感的醬汁，襯托出蝦肉鮮甜。

▲「台灣活龍蝦」選用產量稀少的台灣野生活龍蝦，刻意呈現蝦肉中心帶溏心口感，搭配兩款醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「台灣活龍蝦」選用產量稀少的台灣野生活龍蝦，刻意呈現蝦肉中心帶溏心口感，搭配兩款醬汁。（圖／記者葉盛耀攝）
「獻給台北的沙拉」則融合了苦瓜、A菜、醋、醋漬小洋蔥製成的苦瓜汁，並有鰹魚片、牛奶、鮮奶油及百里香等製成的凝乳，以多種元素襯托生菜、海葡萄、A菜、小洋蔥、金桔等，同時有酸甜果香、清甜蔬菜、燻香旨味，是道多層次且酸香味強烈的菜色。

▲「獻給台北的沙拉」融合了苦瓜、醋、醋漬小洋蔥、鰹魚片、牛奶、鮮奶油，以多種元素襯托生菜、海葡萄、A菜、小洋蔥、金桔等蔬果。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「獻給台北的沙拉」融合了苦瓜、醋、醋漬小洋蔥、鰹魚片、牛奶、鮮奶油，以多種元素襯托生菜、海葡萄、A菜、小洋蔥、金桔等蔬果。（圖／記者葉盛耀攝）
Alejandro Serrano也破例為了台灣人準備牛肉主菜，日本宮崎A5和牛以舒肥法（sous vide）處理過，於出餐前微煎四面，精準火候控制帶出和牛本身香氣與鮮嫩。醬汁與配菜則有甜椒汁、炭烤紅甜椒條、濃郁根芹奶油泥等，佐配入口很更增加風味也頗能平衡肉膩。

▲日本宮崎A5和牛以舒肥法（sous vide）先處理過，接著再微煎表面，和牛本身香氣清雅、肉質鮮嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日本宮崎A5和牛以舒肥法（sous vide）先處理過，接著再微煎表面，和牛本身香氣清雅、肉質鮮嫩。 （圖／記者葉盛耀攝）
此次活動佐酒價格5880 +10%元，包含7道餐點及6款酒，甚至可喝到多款珍稀且獲不少行家高分評鑑的酒款，像是「Bottega Brunello di Montalcino DOCG 波特嘉布魯內諾.紅葡萄酒」、「Bottega Amarone DOCG 波特嘉阿曼羅內.紅葡萄酒」等，都是在業界被稱為「義大利酒王」的等級，因此此餐宴算是頗值回票價。天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺也表示：「客座活動共為5個餐期，目前預訂已達8成，整場活動期望可提升同期餐飲業績1-2成。」

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