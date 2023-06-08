廣末涼子爆不倫米其林名廚！他身分遭起底 竟被封Gay界橋本環奈
日本女星廣末涼子2003年和模特兒岡澤高宏奉子成婚，兩人於2008年離婚後，她和藝術家井筒順再婚，婚後育有1子1女，但今（8）日廣末涼子卻被周刊爆料和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作雙雙不倫，兩人還上酒店開房間，雖然雙方極力否認，但仍引發外界熱議，鳥羽周作的身分也跟著被起底，他不只早就是廣末涼子的粉絲，還被同志封為「Gay界橋本環奈」。
記者賴禹妡/綜合報導
綜合日媒報導，鳥羽周作曾當過日本職業足球聯賽練習生及小學老師，直到31歲才開始廚師之路，還因為粗獷的外貌被封為「料理界革命兒」，他個性老實但善於對談，且相當包容他人，因此吸引許多女性喜歡。
鳥羽周作2018年開始經營的餐廳「sio」曾連續4年獲得米其林一星，他也時常上電視節目、雜誌訪談，還出版書籍，在日本知名度不低，鳥羽周作曾被部分同志取了「Gay界橋本環奈」的封號，原因是「sio」餐廳非常難預約成功，他在別人眼中就如同橋本環奈的「偶像身分」一般存在，外貌及打扮風格也頗受好評，甚至有名新宿二丁目Gay吧經營者透露，店裡充滿鳥羽廚師的狂熱粉絲，還有人帶著他的面具參加派對。
雖然《週刊文春》報導，鳥羽周作和廣末涼子是今年3月才越走越近，但其實兩人早在2021年就在雜誌進行過對談，鳥羽周作稱自己是廣末涼子的粉絲，任何作品都非常喜歡，事後鳥羽周作的朋友在推特上表示羨慕他能和廣末涼子對談時，鳥羽周作還留言「老實說，真的太猛了，超棒的」、「我真的超沉醉」，如今兩人爆出婚外情，讓眾多粉絲都感到不可置信。