超商浩克閃婚新歡！發文喊「2字」確定關係 前任女友近況曝光
桃園一名朱姓職業健美選手在上月因情緒失控，赤裸上身在超商變身，將到場員警打到腦震盪，最後遭到員警拿出辣椒水跟警棍狂毆12下，雖然最後成功制伏嫌犯，但是執勤員警卻被火速懲處還移送法辦，引起社會議論。而由於一度傳出是因為感情問題才導致事發，讓朱男的感情世界備受矚目。然而日前，朱男無預警宣布自己已經跟新歡對象結婚，又引起一波話題。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧朱男的感情狀況，在超商事件之後，前任女友先是在限時動態寫下「我不用自己盡快好起來沒關係吧？」緊接著過了幾日後，朱男跟前任女友本來都有在IG自介寫下「MY LOVE」的字樣，並且標記對方帳號，卻已經全部消失。
後來前任女友又發文表示「謝謝一直這麼關心我的你們，不管認識或者不認識，我都很謝謝你們給我堅強的愛，至於那些合照，心裡清空了我再收吧，這些過去都是我愛過的痕跡，現在逼著自己要收起來也是很難受」間接證實了自己與朱男已經分手。
不過才短短沒幾天，就冒出一位超商浩克的新歡，大喊自己「現在才是正宮」，隨後超商浩克9日在IG上發文無預警宣布自己已經結婚，貼文也提到「老婆」兩個字，並且高調的放閃發出合照。
新歡也在個人IG曬出「結婚證書」，表示這不是開玩笑，狂酸「對我來說什麼男女朋友小情小愛才是玩笑」，顯然兩人閃婚是來真的。至於超商浩克的前任女友，目前生活恢復日常，IG也已經清空與朱男的所有合照，不少粉絲也希望雙方各自安好。