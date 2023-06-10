韓國將AI教科書引入中小學！2025年上路 3年內實現全課程覆蓋
韓國教育部表示，為了滿足對多樣化學習內容日益增長的需求，將自2025年起把AI數位教科書引入中小學課程，初期先從部份年級與科目開始，目標在2028年完成全年級全科目覆蓋，實現教育界的AI賦能。
記者倪浩軒/綜合報導
根據韓媒《亞洲日報》報導，韓國將自2025年起，讓小學3、4年級與國中、高中1年級的學生，在國語、數學、英語等科目上使用AI數位教科書，之後逐年擴大應用科目與年級，計劃在2028年，讓中小學全年級全科目都納入AI數位教科書，僅有體育、音樂、美術等課程除外。
韓國教育部長李柱鎬在8日的會議中表示，AI數位教科書可以根據學生的學習狀況，提供特製化的教育計畫，且能提供來自多元文化家庭的學生，多語言的翻譯服務。
根據韓國教育部資料，2021年韓國約有530萬的國高中小學生來自多元文化家庭，而約有11.8％的多元文化學生表示，對韓語課本理解有困難，而AI數位教科書也能夠解決這個問題。
韓國教育部強調，推動AI數位教科書的同時，傳統的印刷教科書也會繼續存在，直到確保所有學生的家庭，都能夠毫無困難的使用數位設備。韓國近年大力推動教育數位化，提供偏遠地區學校平板電腦來弭平數位差距，教育圖書出版商也有與電信公司合作，在網路上提供專屬於兒童的英語教育內容。