螞蟻好煩！睡覺被咬到崩潰怎麼辦？　4招包滅蟻：最強除蟻藥公開

明明都是台北市！這2區房價差逾1500萬元　七都平價首購熱區曝光

▲新竹是七都中房價差距第2大的縣市，湖口是唯一緊鄰蛋黃高價區的低價區，且與竹北價差達1044.8萬元，相當於打了4折。（圖／台灣房屋提供）
▲新竹是七都中房價差距第2大的縣市，湖口是唯一緊鄰蛋黃高價區的低價區，且與竹北價差達1044.8萬元，相當於打了4折。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

都會區的便宜房子哪裡找？台灣房屋根據聯徵中心今年Q1的最新資料，從樣本數超過百件的行政區當中，找出七都平均鑑估值最親民的平價購屋熱區，各都分別由萬華、八里、觀音、湖口、清水、新營及大寮，名列最平價熱屋熱區，且除了萬華之外，各區通通千萬有找。

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步觀察各都最高價區與最低價區的價差，可發現平價熱區的平均鑑估值，幾乎都不到高價區的一半，在高價區買一間房子的預算，到平價區能買兩間還有剩，突顯出平價購屋熱區的超高CP值。其中台北的大安和萬華平均鑑估值價差最大，達1585.8萬，而新竹地區的平價熱區湖口鄉，與房價領頭羊的竹北僅相隔一個交流道，緊鄰蛋黃區鑑估值價差也破千萬，堪稱是七都平價購屋熱區中最划算的選擇。

▲今年Q1七都平均鑑估值最高、最低交易熱區。（圖／台灣房屋提供）
▲今年Q1七都平均鑑估值最高、最低交易熱區。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在一般刻板印象中，都會區的平價行政區，都是離都心很遙遠的蛋殼區，但今年Q1七都的平價購屋熱區，像是台北的萬華、新竹的湖口、以及高雄的大寮，皆為鄰近蛋黃區的蛋白區，因此民眾不需捨近求遠，就能達成低負擔成家的心願。

陳定中指出，各都的高價區，也不盡然是傳統認知的核心蛋黃區，比如新北鑑估值最高的區域，就落在林口而非板橋蘆竹的鑑估值，也超過桃園市的桃園區、中壢區雙核心

台南最高價區域亦非東區或安平，反倒由善化居首。原因在於蛋黃區單價高昂，近年市場交易以低總價物件居多，使平均購屋總價明顯下修，且消費者外移至蛋白區購屋後，能買空間更大、屋齡更新的房子，遂出現部分蛋白區平均鑑估值逆襲蛋黃區的現象。

▲據聯徵中心今年Q1的最新資料，新竹是七都中房價差距第2大的縣市，湖口是唯一緊鄰蛋黃高價區的低價區，且與竹北價差達1044.8萬元，相當於打了4折。圖為湖口王爺壟重劃區。（圖／台灣房屋提供）
▲據聯徵中心今年Q1的最新資料，新竹是七都中房價差距第2大的縣市，湖口是唯一緊鄰蛋黃高價區的低價區，且與竹北價差達1044.8萬元，相當於打了4折。圖為湖口王爺壟重劃區。（圖／台灣房屋提供）
竹北隔壁打4折  湖口登新竹首購天堂
七都平價購屋熱區中，新竹的湖口是唯一緊鄰蛋黃高價區的低價區，且與竹北價差達1044.8萬元，相當於打了4折，也就是說，只要不到竹北半價的預算，就能在隔壁的湖口買房成家，可說是新竹的首購天堂。

台灣房屋湖口直營店店長范國斌表示，湖口早期的建設話題不多，加上房市客源以在地工業區藍領為主，負擔能力有限，因此房價長年在1字頭徘徊，但湖口其實是北桃民眾沿國道1號、台鐵南下新竹的第一站，距離竹北市、新竹市也不遠，交通優勢鮮明，且近年受竹科帶動，當地擁有6.5萬就業人口的新竹工業區，已從傳產重鎮轉變為高科技、生技產業聚落，也拉抬了客群的購買力，並吸引竹科買盤轉進湖口，使湖口房市價量齊揚。

范國斌指出，現今湖口的整體房價已來到2字頭，新案更可見3字頭價碼，不過與竹北市、新竹市相比，仍具有顯著的低價優勢，加上近年湖口有王爺壟、竹九、吳厝、維東等重劃區開發，生活環境愈來愈好，讓湖口受到不少小資族青睞，成為「青年安心成家」的熱門選擇。

台灣買房有「三高」！首季平均貸款破900萬　比10年前多扛284萬元

哭！房子愈買愈小　北市平均22.3坪最慘！這縣市破57坪「住最爽」

中產以下自用住宅貸款戶支持專案　必填3重點！100H已35萬人申請

「買車or買房」哪個先？情侶吵到快分手　前輩道破現實：完全相反

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀