報復性出國潮還在飆！台灣4月出國逾83萬人次 最愛國家Top 5洗牌
COVID-19疫情在今年初開始逐漸緩和，邊境解封後隨即爆發「報復性出國潮」。根據交通部觀光局最新出入境統計資料顯示，這「出國潮」仍在持續攀升中，4月出國已達83萬184人次，最愛去的前5名國家，前3依舊是日本、中國大陸與韓國，但後兩名出現變化，香港首度被擠出榜單。
記者徐銘穗/綜合報導
最新國人出入境統計，今年1月到4月累計出國已達291萬5884人次，累計台灣人最愛去的國家是日本有109萬6056人次，已超過總出國人次的1/3，其次是中國大陸有27萬7307人次、韓國24萬4378人次、泰國21萬283人次及韓國20萬5581人次。
不過，若逐月來看，4月出國人次為83萬184人次，較3月73萬6283人次成長，而最愛去的國家前3名依舊是日本、中國大陸與韓國，但第4名變成越南的6萬534人次，第5名則是泰國的5萬8832人次。上月台灣人最愛去的國家第4、第5名則依序是香港與越南。
至於，入境旅客部分，4月有55萬3211人次來台，較3月48萬6171人次成長13%，依國家別第1名是香港的10萬4551人次，第2是韓國5萬8950人次，第3是日本5萬1851人次。
累計今年1到4月，來台旅客人數已達166萬2839人次，依國家別第1名是韓國的20萬6981人次、第2名是香港20萬6936人次，第3則是日本的18萬8189人次。
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