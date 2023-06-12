《變形金剛7》獲首週票房雙冠王！男星遭丟「9公尺高」特技親上陣
科幻動作片《變形金剛：萬獸崛起》美國首週票房以6050萬美金榮登冠軍，全台首週票房以6710萬新台幣奪冠，全球首週票房總計7940萬美金（約新台幣24.4億元），博派金剛和強大金剛首次聯手迎戰恐懼金剛和宇宙大帝，口碑好評持續發燒中。片中飾演「諾亞」的安東尼拉莫斯，在被丟到空中9公尺高劇情，全部都是親自上陣演出，令人佩服。
記者黃雅琪/綜合報導
《變形金剛：萬獸崛起》片中，飾演「諾亞」的安東尼拉莫斯和柯博文攜手合作，與「瘟疫」展開一場殊死大戰！安東尼拉莫斯表示：「我們花了好幾天拍那場戲，我會被丟到空中9公尺高，掉在地上以後又會被丟到半空中。後來他們又多加了幾天拍攝這場戲，因為我想要親自演出這些高難度的特技動作，而不是用特技替身。」他直呼：「拍這場動作戲份真的超難的，但是老實說，我一點都不後悔。」
飾演「艾蓮娜」的多米妮可斐許巴克說：「我就跟安東尼一樣，能夠親自演出一些超酷炫的高難度特技動作，像是只用一隻手臂懸吊在一座橋的邊緣！」她說：「為了演出這個特技動作必須穿戴的安全護具真的很不舒服！但是我一向都很有運動細胞，所以我都會盡量親自演出這些高難度的特技動作。這整個經驗都超好玩的，但是也非常辛苦。」《變形金剛：萬獸崛起》熱映中。